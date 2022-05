Tragica scoperta in Calabria, due corpi in decomposizione rinvenuti in un appartamento

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Una scoperta che ha lasciato tutti senza parole quella fatta ieri dai Carabinieri a Vibo Valentia. Fratello e sorella di 64 e 69 anni sono stati rinvenuti in stato di decomposizione nella propria abitazione e con il gas aperto. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che oltre a percepire il forte odore di gas, non avevano più notizie dei due. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la finestra per riuscire ad entrare in casa. Trovata anche la carcassa del gatto nell’abitazione. L’autopsia confermerà il tempo passato dal ritrovamento e ulteriori indagini saranno svolti dagli agenti. La palazzina è stata messa in sicurezza in seguito alla fuga di gas.