Pubblicato il 28 Gennaio, 2023

Dopo i fatti di Milano e gli arresti, avvenuti qualche mese fa, di Simba La Rue e Baby Gang, ancora trap violenta e fatti di cronaca che riguardano dei trapper nelle periferie delle città. Questa volta, a finire nel mirino delle forze dell’ordine, è un trapper brasiliano di 28 anni, noto con il nome d’arte di Baby Black. Il ragazzo è stato arrestato, insieme ad altri quattro giovani, di cui uno anche minorenne, per essersi reso protagonista di rapina e lesioni. I fatti risalgono alla notte dello scorso 22 gennaio quando, in via Giambellino a Milano, i cinque ragazzi avrebbero rapinato un 26enne di nazionalità egiziana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 3.30 della notte, infatti, i cinque ragazzi avrebbero fermato la vittima. Quest’ultimo era a bordo del suo monopattino elettrico e stava tornando a casa dal lavoro. I cinque, tra cui baby Black, lo avrebbero fermato, si sarebbero impossessati del mezzo e, dopo la reazione del giovane, lo avrebbero picchiato con calci e pugni, derubandolo anche di un paio di cuffie wireless e 300 euro in contanti. Il 26enne egiziano, a causa della brutale aggressione, avrebbe riportato alcune fratture alle ossa nasali e al perone.

Trap violenta. I cinque ragazzi riconosciuti grazie ad un video ed arrestati

Non è la prima storia, come detto, riconducibile alla cosiddetta trap violenta per le vie di Milano. Dopo l’aggressione una volante del commissariato di Polizia, in servizio notturno di controllo del territorio, ha soccorso il malcapitato in largo Giambellino ed ha allertato i sanitari del 118 che sono giunti sul posto. Questi ultimi hanno trasportato la vittima dell’aggressione all’Ospedale San Paolo di Milano dove è stato curato e poi dimesso con una prognosi di 30 giorni. Il ragazzo, dopo circa una decina di giorni dall’aggressione e rapina subita, ha denunciato i fatti presso gli uffici di Polizia e, in quella sede, ha dichiarato di aver riconosciuto i suoi aggressori grazie ad un video di una canzone pubblicata su un canale sociale di Baby Black, così come spesso accade nei casi di trap violenta. Il trapper brasiliano, insieme agli altri quattro giovani, sono stati individuati ed arrestati dagli agenti con l’accusa di rapina e lesioni aggravate in concorso.