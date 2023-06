Trentino Volley: mai successo in 24 anni, segno che i tempi stanno cambiando (in meglio per gli azzurri)

Pubblicato il 29 Giugno, 2023

La prossima stagione i Campioni d’Italia in carica si presenteranno ai nastri di partenza senza stranieri in posto 4, un evento mai successo in 24 anni di storia del club.

Per rinforzarsi di banda è stato scelto Giulio Magalini, unico nuovo acquisto nel ruolo, dove Trento può contare su tre certezze assolute “made in Italy” come Lavia, Cavuto e Michieletto.

Un bel segnale per tutto il movimento

Comunicato stampa Trentino Volley:

L’ufficializzazione della prima operazione in entrata del mercato estivo 2023 dell’Itas Trentino maschile ha già segnato un passaggio importante nella ultraventennale storia di Trentino Volley. Per la prima volta in ventiquattro stagioni di attività, il roster della squadra maschile potrà contare esclusivamente su schiacciatori italiani; ai confermati Oreste Cavuto, Daniele Lavia ed Alessandro Michieletto, si è infatti aggiunto Giulio Magalini, prelevato durante la scorsa settimana da Verona.

Il posto 4 solo a tinte tricolori in passato era stato sfiorato in dieci occasioni (annate 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2021/22 e 2022/23), quando nella rosa per questo cruciale ruolo era presente un solo giocatore straniero, ma mai raggiunto nella sua interezza come invece accadrà a partire da ottobre. In banda al colore azzurro potrà inoltre aggiungersi quello… verde, visto che in questo ruolo Trentino Volley utilizzerà una batteria di giocatori dall’età media fra le più basse di sempre: 22,7 anni. Solo nella stagione 2013/14, contraddistinta dalla vittoria della Supercoppa in casa, il roster gialloblù poteva vantarne una leggermente più bassa (22,5).



Il reparto degli schiacciatori della squadra maschile nel corso dei ventitré anni di storia di Trentino Volley:

Stagione 2000/01: Boskan (Serbia), De la Fuente (Spagna), Goriouchev (Russia), Sanguanini.

Stagione 2001/02: Boskan (Serbia), Goriouchev (Russia), Meszaros (Ungheria).

Stagione 2002/03: Bernardi, Choulepov (Russia), Michieletto R., Meszaros (Ungheria), Sanguanini.

Stagione 2003/04: Bernardi, Choulepov (Russia), Mattioli, Nuzzo, Tedeschi.

Stagione 2004/05: Mattioli, Savani, Tedeschi, Vujevic (Serbia).

Stagione 2005/06: Baranek (Repubblica Ceca), Della Lunga, De Paola, Morsut, Savani.

Stagione 2006/07: Della Lunga, De Paola, Gallotta, Winiarski (Polonia).

Stagione 2007/08: Della Lunga, Kaziyski (Bulgaria), Stoyanov (Bulgaria), Winiarski (Polonia).

Stagione 2008/09: Della Lunga, De Paola, Kaziyski (Bulgaria), Winiarski (Polonia).

Stagione 2009/10: Fedrizzi, Herpe (Francia), Kaziyski (Bulgaria), Juantorena (Cuba).

Stagione 2010/11: Bratoev (Bulgaria), Della Lunga, Kaziyski (Bulgaria), Juantorena.

Stagione 2011/12: Della Lunga, Kaziyski (Bulgaria), Lanza, Juantorena.

Stagione 2012/13: Chrtiansky (Slovacchia), Kaziyski (Bulgaria), Lanza, Juantorena.

Stagione 2013/14: De Paola, Fedrizzi, Lanza, Ferreira (Portogallo).

Stagione 2014/15: Fedrizzi, Kaziyski (Bulgaria), Lanza, Mazzone.

Stagione 2015/16: Antonov, Kaziyski (Bulgaria), Lanza, Mazzone, Urnaut (Slovenia).

Stagione 2016/17: Antonov, Lanza, Mazzone, Urnaut (Slovenia).

Stagione 2017/18: Cavuto, Hoag (Canada), Kovacevic (Serbia), Lanza.

Stagione 2018/19: Cavuto, Kovacevic (Serbia), Russell (Usa), Van Garderen (Olanda).

Stagione 2019/20: Cebulj (Slovenia), Kovacevic (Serbia), Russell (Usa), Michieletto A. Sosa Sierra (Cuba).

Stagione 2020/21: Kooy, Lucarelli (Brasile), Michieletto A. Sosa Sierra (Cuba).

Stagione 2021/22: Cavuto, Kaziyski (Bulgaria), Lavia, Michieletto A..

Stagione 2022/23: Cavuto, Džavoronok (Repubblica Ceca), Kaziyski (Bulgaria), Lavia, Michieletto.

Stagione 2023/24: Cavuto, Lavia, Magalini, Michieletto.

