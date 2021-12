UCIC: il 10 dicembre sciopero contro le politiche del governo Draghi

Lo stato di agitazione del mondo della scuola continua con lo sciopero proclamato per venerdì 10 dicembre. Le motivazioni di Una Città in Comune (UCIC).

Venerdì 10 Dicembre il mondo della scuola tornerà in piazza con lo

sciopero indetto da un vasto arco di organizzazioni sindacali

confederali e di base contro le politiche del governo Draghi. Una Città

in comune sostiene e partecipa a questa giornata di mobilitazione contro

una manovra economica che non affronta alcuno dei problemi strutturali

del sistema scolastico, aggravati dalla crisi pandemica, così come

inefficace è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nessun serio investimento è previsto per l’edilizia scolastica. Notiamo

che nella nostra città occorre stanziare risorse per ristrutturare le

attuali strutture, adeguandole alla normativa sulla sicurezza e

rendendole più efficienti da un punto vista energetico. Si possono

ristrutturare, per metterli a disposizione degli istituti, immobili

tuttora in disuso, al fine di assicurare spazi idonei alle attività

didattiche.

Non si interviene sulla riduzione del numero di alunne/i per classe, che

potrebbe invece permettere di svolgere una didattica più attenta ai

bisogni di ognuna/o. Non è previsto alcun piano di stabilizzazione del

personale precario, altro aspetto problematico della scuola italiana.

Riteniamo, invece, che vadano garantiti agli istituti docenti e Ata con

prospettive di lavoro sicure, a partire da chi ha già alle spalle

diversi anni di contratti a termine, e vadano dati a tutte/i stipendi

più gratificanti, in linea con quanto avviene in altri Paesi europei.

Il governo Draghi, inoltre, persegue un progetto di autonomia

differenziata che vedrebbe anche l’istruzione frammentata in sistemi

scolastici regionali con le loro peculiarità. Al contrario, noi

difendiamo l’unità dei servizi pubblici nazionali per assicurare ad ogni

cittadina/o beni comuni che non possono dipendere dalla collocazione

geografica.

Pensiamo, infine, che lo sciopero del 10 Dicembre possa essere un

momento di unità nella lotta che possa vedere i docenti e il personale

Ata manifestare accanto alle studentesse e agli studenti che, proprio in

questi giorni hanno segnato una ripresa della mobilitazione dopo mesi di

difficoltà segnate dalle restrizioni sociali.

Le giovani generazioni hanno ripreso la parola, ponendo i problemi

delle strutture fatiscenti e ristrette in cui fanno lezione,

del rispetto dell’orientamento di genere

o di cosa, come e perché si deve studiare a scuola, come è avvenuto nei

giorni scorsi a Pisa e anche in altre città d’Italia. Esprimiamo forte

preoccupazione per quanto leggiamo rispetto alla possibilità di

procedere a delle denunce nei confronti degli occupanti, una risposta

che non condividiamo in alcun modo.

Riteniamo invece che sia necessario

aprire un grande dibattito anche in città su questi temi, coinvolgendo

in un confronto tutte le componenti della scuola, docenti, personale

Ata, studentesse e studenti, che pagano ugualmente le conseguenze delle

riforme e dei tagli che si sono susseguiti in questi decenni. Ciò

renderà più efficaci le azioni di pressione sui governi di ogni livello

per una scuola della cittadinanza e della democrazia.

Una Città in comune (UCIC)