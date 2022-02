UnipolSai Fortitudo Bologna: al via la stagione 2022

Baseball. Primo raduno dell’anno per l’UnipolSai Fortitudo Bologna in vista della stagione 2022, sabato 29 gennaio al campo ‘’Leoni’’ di Casteldebole.

La stagione 2022 dei ragazzi di Frginani inizierà sabato 29 gennaio 2022 con il tradizionale raduno presso il campo ‘’Leoni’’ di Casteldebole. Alle ore 11:00, Dobboletta e compagni, effettueranno il primo allenamento stagionale. La prima parte dell’allenamento sarà dedicata alla preparazione fisica mentre la seconda sarà una parte tecnica, il tutto gestito dallo staff biancoblu composto da: Frignani, Liverziani, Gnudi, Betto e dal fisioterapista Carlucci. Al raduno saranno presenti: Agretti, Grimaudo, Dobboletta, Dreni, Bertossi, Bassani, Zotti, Crepaldi e Bocchi. Parteciperanno, inoltre, anche i nuovi innesti: Maurizio Andretta, Alessandro Deotto e Ricardo Paolini oltre a Claudio Scotti in attesa di volare negli States.

Q

ueste le parole del manager fortitudino Frignani in vista del primo raduno stagionale: ‘’Abbiamo tutti tanta voglia di ritrovarci e di tornare a fare baseball che è la nostra passione. Non vediamo l’ora di tornare in campo ’’.