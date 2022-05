Uomini e Donne: le esigenze sessuali di un cavaliere spingono Maria De Filippi a intervenire

Pubblicato il 10 Maggio, 2022

Ha esigenze sessuali fuori dall’ordinario. E le donne che intendono frequentarlo devono assecondarlo. Quel che è emerso nella puntata di Uomini e Donne è diventato un caso all’interno del programma di Maria De Filippi, tanto da fare intervenire in prima persona proprio la padrona di casa.

Gianluca Scuotto, napoletano, ha subito catturato l’attenzione di Sara Zilli, ex di Biagio. Peccato che a Gianluca piacciano le donne un po’ meno mature (Sara ha 61 anni). Ecco che alle attenzioni della dama toscana il cavaliere ha cercato quelle di altre donne sedute nel parterre femminile (specie di Gloria).

Nonostante questa “ricerca in corso” il cavaliere ha continuato a frequentare Sara ma i discorsi usciti nell’ultima serata trascorsa insieme sono stati oggetto di dibattito in studio. Sara ha infatti raccontato che Gianluca le ha confidato di avere determinate aspettative sessuali da una donna.

“Lui è molto esigente perché, numericamente, ha una necessità superiore a quella degli uomini presenti”, ha spiegato la De Filippi.

Parole che hanno fatto sobbalzare dalla sedia anche l’opinionista Tina Cipollari: “Lui ha bisogno di rapporti frequenti?”. Maria De Filippi ha risposto in maniera affermativa e si è quindi rivolta a Scuotto dicendogli: “Sara riferisce alla redazione che tutta la sera avete parlato di rapporti intimi, di qualità e quantità affinchè lui stesse bene”.

E qui è emerso che lui ambisca a ben tre rapporti sessuali al giorno.

Sull’argomento è intervenuto anche Biagio, ex di Sara, riferendo di conoscere il cavaliere e ha riportato quanto si dice sul suo conto: “Tutte le donne del quartiere lo conoscono per queste sue peculiarità”, riferisce Biagio aggiungendo come sia rinomato che a Gianluca piacciano le giovani, anzi giovanissime.

A questo punto interviene nuovamente Maria De Filippi, che mette il cavaliere con le spalle al muro: “Tu ci usciresti con me?”, chiede la conduttrice e alla risposta affermativa di Gianluca, la padrona di casa sottolinea come lei abbia 60 anni, solo uno in meno di Sara: “Cos’è? Sono i soldi a fare la differenza?” rincara la dose la De Filippi. Parole che mettono a disagio al cavaliere che corre ai ripari affermando che non si sarebbe mai aspettato che la conduttrice avesse 60 anni, perché se li porta bene.