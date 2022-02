Vaccinazioni open per i braccianti della fascia trasformata presso la Caritas di Marina di Acate. Prossimo appuntamento giovedì 3 febbraio

Come per la scorsa estate la diocesi di Ragusa, su forte spinta del vescovo Giuseppe La Placa, ha messo a disposizione i locali del Presidio Caritas a Marina di Acate per garantire la vaccinazione ai braccianti della fascia trasformata. La vaccinazione è stata coordinata dal Comune di Acate con la presenza del sindaco Di Natale e della Protezione civile, mentre l’aspetto sanitario è stato curato dal personale medico, infermieristico e amministrativo dell’ASP, insieme a quello di Emergency.

La parte organizzativa e di diffusione dell’iniziativa è stata garantita dagli operatori della Caritas diocesana, dai giovani in Servizio Civile Universale e dai componenti della Caritas parrocchiale di Acate. L’obiettivo è vaccinare chiunque ne faccia richiesta, anche se non è in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Ieri, nelle 3 ore di apertura, sono stati somministrati 77 vaccini tra cui diverse prime dosi. L’iniziativa verrà replicata giovedì 3 febbraio sempre nei locali di via delle Palme, 31 a partire dalle ore 15.