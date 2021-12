Vaccini: Labriola, ‘Ora campagna informazione per genitori’

“L’autorizzazione del vaccino anti Covid ai bambini nella fascia d’eta’ 5/11 anni e’ una buona notizia, ora e’ doveroso avviare una massiccia campagna di informazione per rassicurare i genitori e dare tutte le informazioni possibili ai pediatri, primo punto di riferimento per le famiglie. La possibile accelerazione vaccinale sui bambini lascia l’amaro in bocca perche’ se tutti gli adulti, i cosiddetti grandi, si fossero sottoposti responsabilmente al vaccino non saremmo dovuti arrivare a questo punto. Fiducia nella scienza, nel governo e nei tanti italiani che, silenziosamente e responsabilmente, vogliono uscire dall’incubo della pandemia. Ai no vax e no green pass l’invito al senso di responsabilita’ per se stessi e per gli altri, il virus non e’ un “complotto” ma la realta’ dei nostri giorni”. Lo dichiara in una nota Vincenza LABRIOLA, deputata di Forza Italia.