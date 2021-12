Venezia 1600: Asolo festeggia il legame con la “Serenissima” con un concerto di Malipiero

2.12.2021 – Una serata per celebrare il saldo legame tra la città di Asolo e Venezia, che affonda le radici nel secolare rapporto tra le due comunità durante la Repubblica Serenissima. Si terrà sabato 4 dicembre, al teatro Duse di Asolo, il concerto cameristico orchestrale “Malipiero per i 1600 anni di Venezia”, organizzato da Fondazione Centro Musicale Malipiero e i Comuni di Venezia ed Asolo, che rientra nel cartellone degli eventi per i festeggiamenti di Venezia 1600.

All’appuntamento, che prende il via alle 18, interverrà in rappresentanza dell’Amministrazione comunale la presidente della Commissione cultura del Comune di Venezia, Giorgia Pea.

Il programma del concerto prevede la “Serenade per archi in Mib maggiore” di Ermanno Wolf Ferrari, la “Vivaldiana per orchestra” di Gian Francesco Malipiero, “Agganci e Silenzi per orchestra” di Matteo Segafreddo, che verrà presentata per la prima volta in assoluto proprio per questa occasione.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti ed è obbligo esibire il green pass.