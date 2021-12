Venezia, approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei nuovi bagni pubblici a S. Erasmo

9.12.2021 – La Giunta comunale, riunita nei giorni scorsi, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo, comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica, di un nuovo bagno pubblico nella zona dell’imbarcadero ACTV, adeguato anche a utenti diversamente abili, a disposizione di chi si trova all’isola di S. Erasmo.

“Si tratta – spiega l’assessore Zaccariotto – della realizzazione di un prefabbricato con tetto a due falde rivestito con perline di larice che consentirà alla struttura di uniformarsi al vicino capannone e agli altri fabbricati della zona. Inoltre verrà realizzata una fossa trisettica di depurazione in cemento armato, interrata e adeguatamente zavorrata dove avverrà una prima sedimentazione. Un intervento, del valore di 63mila euro, con il quale la Giunta prosegue il suo impegno nell’eliminazione delle barriere architettoniche dimostrando attenzione nel dotare le isole di strutture in grado di renderle sempre più fruibili anche alle persone diversamente abili”.

“L’approvazione della delibera di Giunta – commenta il consigliere delegato alle Isole Alessandro Scarpa Marta – è molto importante sia per i residenti che per chi frequenta l’isola. Una decisione che ha trovato fondamento anche a seguito di numerosi sopralluoghi con i cittadini residenti e per questo va, al sindaco e alla Giunta, il più sincero grazie per la sensibilità dimostrata nei confronti delle esigenze delle isole della laguna”.