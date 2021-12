Venezia e Mestre, torna il progetto “Scatole di Natale”

Per donare un momento di gioia a persone in difficoltà

3.12.2021 – Tornano le “Scatole di Natale”, un progetto di solidarietà destinato a donare un momento di gioia e leggerezza a persone in difficoltà, a cui il Comune di Venezia aderisce anche quest’anno.

“Dopo l’enorme successo dello scorso anno – ha dichiarato l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – non si poteva non replicare un’ iniziativa che ha messo in circolo tanta solidarietà e permesso di far trovare agli utenti delle strutture sociali cittadine e a tante famiglie un dono inaspettato sotto l’albero. Sono state infatti ben 5000 le scatole raccolte nell’edizione precedente, uno tsunami di aiuti preziosi che speriamo si ripeta anche quest’anno”.

Aderire al progetto è molto semplice. E’ necessario prendere una scatola e inserirvi:

1 capo di abbigliamento nuovo (dotato di etichetta)

1 gioco o 1 passatempo nuovo (libro, rivista, sudoku, matite colorate ecc.)

1 prodotto per l’igiene personale(deodorante, lamette e dopobarba, crema idratante, bagno schiuma, profumo ecc.)

1 prodotto dolciario a lunga conservazione

alimenti a lunga conservazione (pappe, omogeneizzati, latte in polvere)

1 biglietto con parole gentili… perché le parole fanno bene al cuore

La scatola può essere decorata ma deve essere confezionata in modo tale da consentire una facile apertura per il controllo dei contenuti (senza colla, scotch e simili).

Numerosi i luoghi dove quest’anno le scatole potranno essere consegnate dai cittadini che riterranno di aderire:

IN TERRAFERMA

Casa del Volontariato

Via Brenta Vecchia 41 Mestre

dal martedì giovedì e venerdì 9.30-12.30

lunedì e mercoledì 9.30-12.30 e 15.00-17.00

Centro Civico Manin

Via Rio Cimetto 32 Mestre

lunedì mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00

martedì e giovedi dalle 15.00 alle 17.00

Biblioteca Comunale di Marghera – 1° piano

Piazza Mercato 40/b Marghera

dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00

Sede ACLI

Via Ulloa 3/A Marghera

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Sede Municipalità Favaro

Piazza Pastrello 1 Favaro

venerdì 10 e lunedì 13 dicembre dalle 9.00 alle 13.00

lunedì 13 e mercoledì 15 dicembre dalle 14.00 alle 17.00

IN LAGUNA

Villa Groggia

Cannaregio 3161, sede Villa Groggia, 1° piano

dal lunedì al venerdì 10.00-13.00,

martedì e giovedì 10.00-13.00 e 14.30-17.00

Vetrina del Volontariato

Campo S.ta Margherita 3036

Solo ne13-14 e 15 dicembre orario

13 e 15 dicembre 10.00 -12.00

14 dicembre 16.00 -18.00

Uffici Municipalità Lido 2° piano

Via S. Gallo n. 32/a Lido di Venezia

dal lunedì al venerdì 10.00-13.00

martedì e giovedì 10.00-13.00 e 14.30-17.00

L’accesso sarà consentito solo se muniti di mascherina e nel rispetto delle indicazioni di distanziamento che il personale adibito al ricevimento indicherà.

Per informazioni scrivere a cittasolidale@comune.venezia.it