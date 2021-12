Venezia, ecco il progetto “cArte – Carta Arte Tipografia Editoria”

L’assessore Mar alla presentazione del Museo Diffuso della Carta e della Stampa di Venezia

9.12.2021 – Un museo diffuso, nel centro storico di Venezia, che connette sette realtà di artigianato artistico legate al mondo della carta e della stampa. L’obbiettivo è fare rete per comunicare meglio, a cittadini e turisti, le loro attività e il loro sapere, ma anche una parte di storia molto importante per la città. E’ il progetto “cArte – Carta Arte Tipografia Editoria”, promosso dal Centro Aiku-Arte Impresa Cultura dell’Università Ca’ Foscari, che è stato presentato ufficialmente nella mattinata di oggi, 9 dicembre, alla Fondazione Querini Stampalia nel corso del workshop “Craft & The City – Beautiful, Sustainable, Together”.

All’evento, moderato da Fabrizio Panozzo, professore del Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari, è intervenuta, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore all’Università e alla Promozione del Territorio Paola Mar.

“Di solito in queste situazione si pensa a ciò che è stato già fatto. Io invece guardo sempre anche a quello che ancora si può fare – ha esordito l’assessore – Appuntamenti come questo sono un punto di arrivo ma anche di partenza.

Gli artigiani rappresentano per certi versi l’essenza della nostra città – ha proseguito Mar – Senza le loro mani non avremmo tutto quello che ci circonda e che spinge tante persone a visitare Venezia. Proprio per questo motivo è fondamentale saper comunicare quello che si fa, e portare le proprie conoscenze pratiche per affrontare le sfide del mercato.

E’ necessario fare rete con università, imprese e le istituzioni culturali per promuovere le eccellenze del territorio. Costruire reti e comunicare meglio può aiutarci anche a creare occasioni di lavoro per i giovani. In questo senso è importante il ruolo del Comune e delle istituzioni.

Da questo punto di vista – ha concluso l’assessore – siamo soddisfatti dei risultati ottenuti dal Padiglione Venezia, che ha avuto oltre 100 mila visitatori in una Biennale difficile, e delle opportunità che abbiamo dato ai giovani artisti che hanno partecipato al concorso Artefici del Nostro Tempo”.

Il percorso “cArte” mira a valorizzare un settore del quale Venezia ha rappresentato per secoli un centro di importanza europea. Ogni bottega del museo diffuso ospiterà un angolo dedicato che spiegherà le attività che si svolgono al suo interno, le tecniche, i materiali e i macchinari utilizzati.

Il progetto è arricchito da un sito web dedicato, profili Instagram, Facebook e audioguide, per accompagnare i visitatori in questo particolare itinerario.