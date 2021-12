VIA CAPRERA: INTERVENTI DI RIQUALIFICA DEL VERDE E RIORGANIZZAZIONE DEI POSTI AUTO

Riorganizzazione degli stalli auto a via Caprera e interventi di riqualifica e cura del verde urbano: continuano le opere di manutenzione degli spazi verdi cittadini e della viabilità del Comune di Piombino. A seguito di una consultazione con i residenti della zona sono stati abbattuti tre pini malsicuri che rappresentavano un pericolo per i pedoni e sono stati realizzati tre nuovi stalli auto ricavati da una tasca nell’aiuola, all’interno della quale verranno piantate essenze arboree che saranno manutenute direttamente dai cittadini; gli interventi hanno reso possibile la completa riorganizzazione, ottimizzazione e messa in sicurezza dell’intera area destinata al parcheggio dei veicoli.

“Dopo una lunga fase di concertazione con i residenti e il quartiere – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Marco Vita – abbiamo finalmente trovato la soluzione a un problema pluridecennale che riguardava la realizzazione di alcuni parcheggi e l’eliminazione di altri che creavano problemi a chi ha i passi carrabili. La rimozione dei tre vecchi pini instabili, che creavano pericolo per i pedoni e per le auto in caso di forti venti, ha permesso di ottimizzare gli spazi per il parcheggio e rendere finalmente fruibile il piazzale in completa sicurezza. Il progetto di riqualifica ha inoltre interessato la realizzazione di tre nuovi stalli auto ricavati da una tasca nella piccola area verde all’interno della quale verranno piantati alcuni arbusti, un’aiuola che sarà presa in adozione e curata dai cittadini”.

I lavori nell’area di via Caprera hanno inoltre riguardato l’installazione di nuove griglie per la regimazione idraulica e il convogliamento delle acque piovane. Il costo totale degli interventi ammonta a 11 mila euro più iva.