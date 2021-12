Via libera del Consiglio comunale alla convenzione che regolerà l’attività del nuovo parcheggio in via Triestina in prossimità dell’aeroporto

1.12.2021 – L’iter per la realizzazione e attivazione di un nuovo parcheggio in via Triestina, che dovrebbe contribuire a razionalizzare e alleggerire il transito da e per l’aeroporto, fa un nuovo importante passo in avanti.

Il Consiglio comunale, nella sua seduta di ieri, ha infatti approvato con 18 voti favorevoli e 10 contrari la convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune e la società privata proprietaria dell’impianto per la sua gestione.

La convenzione stabilisce tra l’altro che gli stalli per auto, moto e cicli dovranno essere adibiti 7 giorni la settimana alla sosta pubblica temporanea, stabilendone anche la tariffa, che sarà di 8 euro quotidiani per i posti auto scoperti e 11 per quelli coperti, con diminuzione proporzionale dei prezzi per ogni giorno di sosta in più. Gli utenti potranno fruire inoltre del trasporto con mezzi navetta dal parcheggio all’aeroporto.

E’ previsto inoltre che almeno 16 stalli siano poi fruibili gratuitamente, per un periodo non superiore alle 2 ore, da auto in attesa dell’arrivo di aerei: a questi dovranno aggiungersene un’altra decina, riservati ai portatori di handicap.

Nel corso della seduta è stato inoltre approvato l’emendamento di Giunta n.1 con il quale si dispone l’eliminazione dallo schema di convenzione del riferimento alla tariffa oraria in favore di quella giornaliera.