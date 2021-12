(Video) Incendio in una palazzina a Chiavari, salvati un’anziana una bambina e una donna

Evacuata dai Vigili del fuoco con l’autoscala una donna bloccata sul balcone del suo appartamento in fiamme, al quarto piano in un palazzo, a Chiavari (GE). Soccorsi anche un’anziana e una bambina al piano superiore

Quast’oggi, poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco di Chiavari, con l’appoggio della squadra di Rapallo, sono intervenuti in via Rimbaldi a Chiavari, per l’incendio abitazione. Le fiamme divampate hanno bloccato il residente sul balcone, dove è stato raggiunto dai Vigili del fuoco con l”autoscala e portato in salvo. In via precauzionale è stato evacuato l’appartamento superiore. Ingenti i danni.