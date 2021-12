VIDEO-Piemonte: nevicata in corso su Torino. Ecco le linee Urbane e Suburbane in difficoltà!

La prima neve caduta su Torino nel giorno dell’Immacolata è da cartolina! La città si è risvegliata sotto un primo strato bianco. Sono stimati fra gli 8 e i 12 centimetri di neve in pianura, con possibili punte di 25-30 centimetri in alta collina come Superga e Maddalena.

Nevicata in corso – Al momento tutte le linee urbane e suburbane, compreso le linee collinari, sono regolari. Solo la linea 17 è limitata in piazza Cavallero a Rivoli. Attivato il servizio di salatura e pulizia delle fermate. Nel video il quartiere di Borgo Vittoria

Allerta gialla per nevicate diffuse fino a bassa quota da questa mattina, in attenuazione da questo pomeriggio con l’arrivo di venti di foehn nelle vallate alpine e successive gelate diffuse in pianura. Le nevicate interesseranno tutto il territorio piemontese.

QUESTO IL COMUNICATO DI ARPA PIEMONTE – L’avvicinamento di una perturbazione nordatlantica all’arco alpino occidentale causerà un graduale peggioramento del tempo sul Piemonte, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio odierno e nevicate diffuse attese nella prima parte della giornata di domani anche sulle zone di pianura