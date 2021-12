“Nessun dispiacere, anzi, almeno la Sampdoria si e’ liberata. Dovevano chiuderla anche prima questa faccenda. Adesso spero che la Samp riesca a tornare una squadra vera e una societa’ seria”. Cosi’ Pietro Vierchowod, ex stella della Sampdoria, a LaPresse, in merito alle dimissioni di Ferrero dalla presidenza del club dopo l’arresto dello stesso patron per fatti non collegati alla gestione della societa’. “Cattiva gestione? Non e’ una questione di gestione ma di come ti proponevi alla gente -rimarca Viechowod-. A me non e’ mai piaciuto. La societa’ era a sua immagine e somiglianza. Alla fine e’ una bella notizia”.