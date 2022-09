Chi è Virginia Stablum, la “Miss Universe Italy” che ha stregato l’Italia

Pubblicato il 19 Settembre, 2022

La scorsa notte in Salento è stata eletta la nuova “Miss Universe Italy 2022”, che rappresenterà l’Italia nella finale internazionale di Miss Universe in programma il prossimo gennaio 2023 in un paese ancora da definire: Virginia Stablum, 24enne del Trentino Alto Adige.

Al secondo posto si è classificata Alice D’Avanzo del Friuli Venezia Giulia e sul grado più basso del podio la siciliana Michela Russo.

Virginia Stablum si presenta: “Sono una ragazza semplice che ama viaggiare”

Virginia Stablum, nata da padre africano e madre italiana, fin da piccola ha mostrato grande interesse per il mondo della moda e dello spettacolo in generale e si racconta così: “Sono una ragazza semplice con tanti sogni nel cassetto. Adoro viaggiare, che si tratti dell’Italia, dell’Europa o del resto del mondo.

Amo anche la moda – prosegue la bella Virginia – perché ogni persona esprime se stessa tramite lo stile ed è per questo che ne sono fortemente appassionata”.

La Stablum vanta già diverse esperienze nel campo della moda, avendo calcato passerelle importanti come quelle di Barcellona, New York, Parigi e Milano.

Diverse anche le sue apparizioni in tv, dove ha partecipato a numerosi programmi televisivi, ed è anche molto attiva sui social. Sentimentalmente è impegnata con l’imprenditore Vittorio Scala e si definisce “felice e innamorata“.

Parla fluentemente 4 lingue e fa continuamente la spola tra Milano e Miami per i suoi impegni lavorativi, tra i quali ci sarà l’onore e l’onere di rappresentare l’Italia in occasione delle finali di Miss Universe.