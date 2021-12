Virtus Bologna: battuta Sassari 102 a 100

Basket A. Decima giornata. La Virtus Bologna batte Sassari tra le mura casalinghe della Segafredo Arena. Risultato finale 102 a 100 per i bianconeri.

Le parole del coach Sergio Scariolo in conferenza stampa dopo la vittoria con Sassari: “Una partita direi molto interessante per tutti e per i nostri tifosi che ci hanno dato una grande mano. Per Sassari che dimostra di essere con i cambi effettuati a partire dalla panchina sulla strada giusta e hanno meritato di giocarsela fino all’ultima palla. Partite come queste servono anche a noi per capire che è possibile stringere i denti e superare le avversità,gli infortuni,i fischi. C’è stato forse qualche errore di troppo,qualche palla persa ma bisogna dare atto a Sassari di aver fatto una grande prova soprattutto al tiro. Penso che – continua Scariolo – stringendo i denti ce l’abbiamo fatta con il contributo di chi saliva dalla panchina ed è molto importante per la Sassari che verrà nel resto del campionato. Dall’inizio dell’anno siamo in alta se non altissimo come stasera livello di emergenza infortuni. Non riusciamo ad andare avanti alla velocità che vorremmo ma andiamo avanti. A livello di affiatamento e coesione la squadra è molto avanti ma gli eventi ci costringono ad affidarci più del previsto alle individualità. Questa è la realtà è ringrazio tutti per il contributo che hanno dato anche extra per alcuni veterani. Non sappiamo ancora l’entità degli infortuni ma dovremo sicuramente inventare soluzioni diverse. Vedremo domani le risonanze.”

Il tabellino della gara

Virtus Segafredo Bologna vs Banco di Sardegna Sassari 102-100

(Q1 27-27; Q2 46-48; Q3 71-69)

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 8, Belinelli 16, Pajola 7, Alibegovic 11, Hervey, Ruzzier 6, Jaiteh 15, Alexander, Ceron, Weems 19, Teodosic 15, Cordinier 5.

Coach: Scariolo

Banco di Sardegna Sassari: Logan 17, Kruslin 16, Gandini, Devecchi 4, Treier, Chessa 9, Burnell 2, Bendzius 25, Mekowulu 6, Gentile, Diop, Robinson 21.

Coach: Bucchi

Arbitri: Paternicò, Brindisi, Gonella.