Vittorio Veneto, maratonina della vittoria, di corsa verso il 20 marzo

Inizia il conto alla rovescia per la mezza maratona che tornerà a Vittorio Veneto dopo la cancellazione delle edizioni 2020 e 2021. Iscritti già oltre quota 700

27.1.2022 – Manca dal 2019, ma adesso il conto alla rovescia è ripartito: domenica 20 marzo, a Vittorio Veneto (Treviso), è in programma la settima edizione della Maratonina della Vittoria.

La manifestazione, sulla classica distanza dei 21,097 km, arriva da due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria. E, dopo una così lunga assenza, saranno tanti gli appassionati che non perderanno l’occasione di schierarsi al via di un evento che si è progressivamente affermato tra le più apprezzate mezze maratone della stagione veneta (oltre 1300 classificati nell’edizione 2019).

Tra i principali motivi di richiamo della Maratonina della Vittoria, la collaudata regia della Scuola di Maratona Vittorio Veneto e la disponibilità di un percorso suggestivo e scorrevole che ha ottenuto l’omologazione di classe A dalla Fidal.

La gara scatterà da Piazza del Popolo, nel cuore di Vittorio Veneto, e qui sarà posto anche il traguardo. Il tracciato si svilupperà in direzione sud-est, attraversando anche i territori comunali di Cappella Maggiore e Sarmede, e il contesto di gara è una delle note più apprezzate dai tanti runners provenienti da una buona fetta d’Italia che, a metà marzo, scelgono la Maratonina della Vittoria per chiudere l’inverno nel segno di una mezza maratona di qualità.

Gli iscritti, al momento, sono oltre 700 e il numero è destinato a crescere sensibilmente da qui al 13 marzo, ultimo giorno utile per richiedere il pettorale di gara. Il 31 gennaio, intanto, sarà l’ultimo giorno utile per iscriversi alla Maratonina della Vittoria al costo 25 euro. Dal 1° febbraio la quota d’iscrizione passerà a 30 euro. Mentre continueranno a rimanere in vigore le facilitazioni previste per le iscrizioni di gruppo provenienti dalle società sportive.

Per queste ultime, la Scuola di Maratona ha anche previsto la possibilità di acquistare in blocco un carnet di iscrizioni e solo in un secondo momento (entro il 28 febbraio) comunicare ai nomi degli atleti partecipanti. Un sistema che permette alle società di gestire al meglio la presenza dei propri tesserati, usufruendo di una quota d’iscrizione sostanzialmente bloccata.

Ulteriori informazioni nel sito www.maratoninadellavittoria.it, dove sta riscuotendo notevole curiosità un racconto a puntate dedicato alla corsa scritto da Sergio Rosolen, uno dei creativi di Bianca e Volta (biancaevolta.tv), il laboratorio d’arti grafiche e multimediali che da quest’anno segue la comunicazione della Maratonina della Vittoria.