‘Volevo fare la rockstar’: Carmen Consoli in concerto a Taranto

La cantautrice sul palco del Teatro Fusco per la stagione musicale invernale

Carmen Consoli sale sul palco del Teatro Fusco nell’ambito della stagione invernale promossa dal Teatro comunale Fusco con il Comune di Taranto e il Teatro Pubblico Pugliese. Appuntamento previsto per venerdì 3 dicembre 2021 con una tappa aggiuntiva del suo ultimo tour: “Volevo fare la rockstar”.

La cantautrice siciliana prosegue nel capoluogo jonico la tournée del suo ultimo album che la sta portando nei teatri di tutta Italia; “Volevo fare la rockstar” è un tour che narra i sogni dell’artista siciliana che hanno caratterizzato la sua crescita e la sua vita, in particolar modo il rapporto strettissimo con la musica, amore che ha plasmato a tutti gli effetti la vita della cantautrice e che ancora adesso è il motore che la spinge a ricercare e variare il suo repertorio. Non sono solo i sogni ad essere portati in scena, ma anche la grande tenacia dell’artista, che con questo tour mette in atto la sua forza di volontà decidendo di riprendere con “impegno e coerenza” lo scambio col pubblico lasciato in sospeso due anni fa.

“L’aggiunta della data tarantina al tour di Carmen Consoli è la dimostrazione di come il lavoro fatto in questi anni stia dando i suoi frutti” – ha detto il direttore del Teatro Fusco Michelangelo Busco, che così prosegue- “Taranto continua senza sosta il suo lavoro di costruzione di una realtà artistica alla pari di altre grandi città italiane, un punto di riferimento al centro del Mediterraneo per grandi artisti come Carmen Consoli.”

Il costo dei biglietti è diviso nelle categorie “Intero” e “Ridotto”, applicabili a tutte le sedute del teatro. La poltronissima prevede un costo di 50 euro per l’intero e 45 per il ridotto, la poltrona in platea nel settore b è acquistabile ai prezzi di 45 e 40 euro, la galleria a 40 e 35 euro e infine i palchi a visibilità limitata a 35 e 30 euro.

Il biglietto RIDOTTO verrà concesso esclusivamente ai giovani fino a 30 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e delle Capitanerie di Porto – Puglia, Aeronautica/Marina Militare.

L’inizio dello spettacolo è previsto a partire dalle 21:00, i biglietti sono in vendita sul sito TicketOne.it, nelle biglietterie aderenti al circuito e presso il box office del Teatro Fusco dal martedì al venerdì, oltre al giorno dell’evento, con i seguenti orari: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.