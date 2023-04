Volley Europa/ Novara e Scandicci oggi in campo: orario e diretta TV

Pubblicato il 12 Aprile, 2023

Oggi pomeriggio, 12 aprile, la Igor Gorgonzola Novara, alle ore 18, sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul per la gara valevole come ritorno delle semifinali di Champions League femminile Le atlete di coach Lavarini per passare il turno e accedere alla finale dovranno vincere questo match.

In caso di sconfitta per 3 a 2 si giocheranno il Golden set, mentre una sconfitta con altro risultato porterebbe all’eliminazione.

Dove vedere la partita di Novara?

La diretta dell’incontro sarà visibile su Eurosport 2 ed in diretta streaming su Discovery+, con inizio alle ore 18

Alle 20.30 invece andrà in scena la Savino del Bene Scandicci, in casa, la squadra toscana proverà ad aggiudicarsi la coppa contro il CS Volei Alba Blaj. All’andata il risultato ha premiato il team italiano per 3 a 1, basterà quindi vincere due set per portare a casa il trofeo, mentre in caso di sconfitta (per 0-3 o 1-3) si andrà al Golden Set.

Dove vedere la partita di Scandicci?

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport +HD ed Eurosport 2 (diretta streaming su Discovery+)

