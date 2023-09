Volley/Europei maschili: anche 12 anni fa fu Argento. Vi ricordate chi giocava in quella nazionale?

Pubblicato il 18 Settembre, 2023

SANYO DIGITAL CAMERA

18 Settembre 2011, 12 anni fa, la Nazionale Italiana chiude la sua avventura europea conquistando un argento.

Prima dell’Italia guidata da De Giorgi anche la nazionale di Berruto giocò la finale europea senza però raggiungere il gradino più alto del podio.

In quell’occasione gli azzurri persero un match molto sentito contro la Serbia (con Podrascanin, ieri come oggi, già protagonista).

Ecco il tabellino di quella finale:

ITALIA vs SERBIA 3 a 1 (25-17 20-25 23-25 24-26)

ITALIA: Savani 20, Birarelli, Travica 4, Zaytsev 7, Mastrangelo 13, Lasko 15; Bari L, Parodi 6, Maruotti, Buti 4. Non entrati: Sabbi, Boninfante. All. Berruto.

SERBIA: Nikic 10, Stankovic 8, Milijkovic 18, N. Kovacevic 15, Podrascanin 10, Petkovic 1; Rosic L, Terzic 2, Rasic 1, Mitic. Non entrati: U. Kovacevic, Starovic. All. Kolakovic.

Il giorno prima, in semifinale, l’Italia invece ebbe la meglio contro i campioni in carica polacchi, allenati all’epoca da Anastasi.

Tabellino della semifinale europea 2011:

ITALIA vs POLONIA 3 a 0 (25-22, 25-21, 25-20)

ITALIA: Savani 17, Birarelli 3, Travica 6, Zaytsev 2, Mastrangelo 8, Lasko 17; Bari (L), Parodi 4. Non entrati: Maruotti, Sabbi, Buti, Boninfante. All. Berruto.

POLONIA: Kubiak 7, Nowakowski 4, Zygadlo 2, Kurek 8, Mozdzonek 9, Jarosz 10. Ignaczak (L). Kosok 2, Mika. Non entrati: Drzyzga, Ruciak, Gruszka. All. Anastasi

Da notare che nella foto di squadra appare anche Andrea Giani, all’epoca assistente allenatore del CT Berruto e oggi tecnico della Francia sconfitta in semifinale da Giannelli e compagni.

Come ultima perla per i nostalgici riportiamo il comunicato stampa di presentazione dei 14 azzurri convocati (tutti i dati risalgono ovviamente al 2011):

I quattordici atleti azzurri

Luigi Mastrangelo N.1

E’nato a Mottola (TA) il 17 agosto 1975. Altezza 202. Centrale. Gioca nella Bre Banca Lannutti Cuneo. Con la maglia azzurra ha vinto l’argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004 ed il bronzo ai Giochi Olimpici di Sydney 2000; gli Europei 1999, 2003 e 2005; la World League nel 1999 e 2000. 328 presenze in nazionale. Con la maglia azzurra ha giocato il Campionato del Mondo 2010 in Italia (4.).

Simone Parodi N.3

E’ nato a San Remo (IM) il 16 giugno 1986. Altezza 195. Schiacciatore. Gioca nella Lube Banca Marche Macerata. Con la maglia azzurra ha giocato il Campionato del Mondo 2010 in Italia (4.). 54 presenze in nazionale, esordio il 26 novembre 2008 Italia – All Stars 2-3.

Andrea Bari N.4

E’ nato a Senigallia (AN) il 3 marzo 1980. Altezza 185. Libero. Gioca nella Itas Diatec Trentino. Con la maglia azzurra ha giocato il Campionato del Mondo 2010 in Italia (4.). 54 presenze in nazionale, esordio il 26 novembre 2008 Italia – All Stars 2-3.

Rocco Barone N.6

E’ nato a Palmi (RC) il 14 dicembre 1987. Altezza 200. Centrale. Gioca nella Tonno Callipo Vibo Valentia. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo 2009 a Pescara. 31 presenze in nazionale, esordio il 21 maggio 2010 Italia – Bielorussia 3-1.

Michal Lasko N.7

E’ nato a Wroclaw (Polonia) l’11 marzo 1981. Altezza 202. Opposto. Gioca nel Jastrzębski Węgiel (Pol). Con la maglia azzurra ha vinto gli Europei 2005 e giocato il Campionato del Mondo 2010 in Italia (4.). 140 presenze in nazionale, esordio il 17 giugno 2005 Italia – Francia 3-2.

Gabriele Maruotti N.8

E’ nato a Fiumicino (RM) il 25 marzo 1988. Altezza 196. Schiacciatore. Gioca nella M.Roma Volley. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo 2009 a Pescara. 47 presenze in nazionale, esordio il 15 maggio 2009 Italia – Slovacchia 2-3.

Ivan Zaytsev N.9

E’nato a Spoleto (PG) il 2 ottobre 1988. Altezza 202. Schiacciatore. Gioca nella M.Roma Volley. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo 2009 a Pescara e giocato il Campionato del Mondo 2010 in Italia (4.). 59 presenze in nazionale, esordio il 21 maggio 2010 Italia – Bielorussia 3-1.

Dante Boninfante N.10

E’ nato a Battipaglia (SA) il 7 marzo 1977. Altezza 188. Alzatore. Gioca nella M.Roma Volley. Con la maglia azzurra ha vinto i Giochi del Mediterraneo 2001. 15 presenze in nazionale, esordio l’11 giugno 2002 Italia – Stati Uniti 3-2.

Cristian Savani N.11

E’nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 22 febbraio 1982. Altezza 195. Schiacciatore. Gioca nella Lube Banca Marche Macerata. Con la maglia azzurra ha vinto gli Europei 2003 e 2005 e giocato il Campionato del Mondo 2010 in Italia (4.). 178 presenze in nazionale, esordio il 22 maggio 2002 Italia – Germania 3-0.

Simone Buti N.12

E’ nato a Fucecchio (FI) il 19 settembre 1983. Altezza 208. Centrale. Gioca nella Acqua Paradiso Monza Brianza. Con la maglia azzurra ha giocato il Campionato del Mondo 2010 in Italia (4.). 48 presenze in nazionale, esordio il 21 maggio 2010 Italia – Bielorussia 3-1.

Dragan Travica N.13

E’ nato a Zagabria (Cro) il 28 agosto 1986. Altezza 200. Alzatore. Gioca nella Lube Banca Marche Macerata. Con la maglia azzurra ha giocato il Campionato del Mondo 2010 in Italia (4.). 104 presenze in nazionale, esordio l’11 novembre 2007 Italia – All Star A2 2-0.

Andrea Giovi N.14

È nato a Perugia il 19 agosto 1983. Altezza 185 cm. Libero. Gioca nella Umbria Volley S. Giustino. 6 presenze in nazionale, esordio il 18 agosto 2011 Italia-Repubblica Ceca 2-3.

Emanuele Birarelli N.15

E’ nato a Senigallia (AN) l’8 febbraio 1981 Altezza 202. Centrale. Gioca nella Itas Diatec Trentino. Con la maglia azzurra ha giocato i Giochi Olimpici di Pechino 2008 (4.) e il Campionato del Mondo 2010 in Italia (4.) 102 presenze in nazionale, esordio il 15 maggio 2008 Italia – Spagna 3-1.

Giulio Sabbi N.18

E’ nato a Palestrina (RM) il 10 agosto 1989. Altezza 201. Opposto. Gioca nella M.Roma Volley. 33 presenze in nazionale, esordio il 27 maggio 2011 Francia-Italia 0-3.