VOLLEY FEMMINILE UNDER 16

SFIDA AL VERTICE TRA B&B PIOMBINO

E SEI ROSE ROSIGNANO

Sfida al vertice, domenica 5 dicembre alle 18 al palazzetto di via Ferrer a Piombino, nella prima partita del girone di ritorno del campionato di pallavolo femminile Under 16. Le locali della B&B Prima dell’Elba Union Volley Piombino, allenate da coach Giacomo Rossi, cercheranno di mantenere la leadership affrontando il forte Sei Rose Rosignano, secondo in classifica a 3 punti di distanza dalle piombinesi.



Le giocatrici di Rossi viaggiano al momento a punteggio pieno, imbattute, e proveranno a ripetere il bel risultato dell’andata, allorché espugnarono il parquet di Rosignano per 3 set a 1 reagendo alla grande ad un primo set che vide le locali imporsi. Ma per la partita di domenica ci sono grossi interrogativi per le locali, con alcune ragazze in dubbio, mentre le ospiti presenteranno in campo due forti giocatrici che nella gara d’andata erano assenti. “Quella di domenica – spiega Giacomo Rossi, allenatore delle piombinesi – è una gara davvero difficile ed importante contro un’avversaria di ottimo livello.



Purtroppo abbiamo alcune ragazze in dubbio e ci troviamo in emergenza, mentre il Sei Rose schiererà due forti giocatrici assenti nella partita d’andata. Malgrado ciò – continua Rossi – la vittoria è alla nostra portata e punteremo come sempre alla grande coesione e all’affiatamento del nostro gruppo”. Rossi individua i punti di forza delle avversarie: “Il Sei Rose – dice – è davvero forte in battuta, che è il punto di forza della squadra. In più, sono molto potenti in attacco. Servirà grande concentrazione da parte nostra”.



Che prosegue: “Puntiamo a giocare le prossime quattro partite al massimo per restare in vetta e concludere al primo posto. Sarebbe un premio alla costanza e alla passione delle ragazze – conclude Rossi – che non saltano mai gli allenamenti e fanno dell’unione, ormai da anni, il loro punto di forza”.



L’ingresso alla partita è gratuito, previa presentazione del Green pass.Questa la formazione della B&B Prima dell’Elba Union Volley Piombino: Tomarchio (cap.), Patara, Tagliaferri, Quintavalle, Pellegrin, Pascadopoli, Mencarelli, Battaglini, Giomi, Formisano, Cecchetti, Carrubo, Carli, Muca, Marretta, Braschi. All.: Rossi G.; dirigenti: Abbate L. e Bellè E.; fisioterapista: Baragatti R.