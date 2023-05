Volley: il tabellino della prima partita in Italia di Kaziyski

Pubblicato il 17 Maggio, 2023

L’esordio di KK in Italia con la maglia di Trento è datato 30 settembre 2007, quasi 16 anni fa, ma la data non coincide con la prima vittoria nel nostro campionato del Campione bulgaro: la squadra, rivoluzionata rispetto all’anno precedente, non era ancora ben rodata e davanti ad una Cuneo decisamente agguerrita (e con un ottimo sestetto) perse 3 a 0. Partita quasi a senso unico.

L’avversario non era certo dei più “morbidi” da affrontare, perché quella piemontese era una formazione di tutto rispetto con giocatori che hanno fatto la storia del nostro campionato come Wijsmans, Lasko e Parodi tanto per citarni alcuni.

Vi ricordate quella partita? Ed i giocatori che scesero in campo?

Per Cuneo la diagonale palleggiatore-opposto era formata da Gonzales e Lasko, in posto 4 Wijsmans e Parodi, centrali Felizardo e Fortunato. Libero Vergnaghi.

L’Itas rispose con Nikolov opposto a Grbic, Kaziyski in diagonale a Winiarski, Bari Libero e al centro Birarelli-Piscopo.

Ecco qui di seguito il tabellino del match:

Bre Banca Lannutti Cuneo-Itas Diatec Trentino 3-0

(25-23, 25-17, 25-14)

BRE BANCA LANNUTTI: Wijsmans 15, Felizardo 9, Lasko 12, Parodi 14, Fortunato 3, Gonzales 2, Vergnaghi (L); Rosso, Marlon. N.e. Ariaudo, Curti e Abbadi. All. Silvano Prandi.

ITAS DIATEC TRENTINO: Piscopo 3, Nikolov 11, Winiarski 4, Birarelli 4, Grbic 6, Kaziyski 10, Bari (L); Della Lunga 1, Stoyanov, Jeroncic. N.e. Segnalini e Bednaruk. All. Radostin Stoytchev.

ARBITRI: Padoan di Chioggia (Pd) e Sobrero di Carcare (Sv).

DURATA SET: 28’, 25’, 23’; tot 1h e 16’.