Volontariato, giovedì 8 formazione gratuita per volontari sui Piani di zona

Pubblicato il 6 Giugno, 2023



VENEZIA 6.6.2023 – “La partecipazione del volontariato alla programmazione sociale nei piani di zona” è il tema dell’evento formativo proposto dal Csv Centro di servizio per il Volontariato di Venezia a tutti gli Enti del terzo settore del Veneto. Il webinar, in programma per giovedì 8 giugno dalle 9.30 alle 12.30, ha l’obiettivo di analizzare le criticità dei Piani di zona e accompagnare il volontariato nel processo di programmazione, secondo modalità di partecipazione efficaci e costruttive, in sinergia con gli altri attori coinvolti nella programmazione.



Il webinar rientra nel progetto “Nuove frontiere del Volontariato Veneto”, dei Centri di servizio per il Volontariato del Veneto, che si pone l’obiettivo di fornire agli ETS, attraverso l’organizzazione di cinque momenti formativi, gli strumenti necessari per cogliere al meglio le opportunità che si delineano all’interno delle pianificazioni territoriali.



Il percorso formativo è promosso da: Csv di Belluno e Treviso, Csv Padova e Rovigo, Csv di Venezia, Csv di Verona, Csv di Vicenza, Fondazione ONC, OTC Veneto, CsvNet, Forum Terzosettore e Anci Veneto.

Dopo il saluto del Presidente di Cavv-Csv di Venezia, Mario Morandi, a guidare l’incontro sarà il formatore Ugo Danilo De Ambrogio Sociologo e TSTA-0 (Teaching e Supervising Transactional Analyst) in campo organizzativo, direttore dell’area Politiche Sociali e Sanitarie dell’IRS (Istituto per la ricerca sociale) dove conduce attività di ricerca, consulenza, progettazione, valutazione e formazione con le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni del Terzo Settore. È Direttore, docente e coach della “scuola IRS per il Sociale”, Docente di Metodologia della valutazione per i Servizi sociali al Corso di Laurea Magistrale MOVASS presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento, vicedirettore di Prospettive Sociali e Sanitarie e consulente scientifico di welforum.it.



Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e ha curato 20 volumi tra i quali, con l’editore Carocci: Il Piano di zona (2004 con A Battistella e E.Ranci Ortigosa), Progettare e Valutare nel sociale (2013 con C. Dessi e V. Ghetti) La Coprogettazione (2016 con C. Guidetti), Coprogrammare e Coprogettare (2023 Con G. Marocchi).

La formazione, aperta alla partecipazione di tutti gli Ets del Veneto, sarà online tramite la piattaforma Google Meet. Iscrizione obbligatoria tramite compilazione modulo online (nel sito csvvenezia.it).

Per informazioni: comunicazione@csvvenezia.it