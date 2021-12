“Zona Franca”, uno spettacolo a tema immigrazione al teatro di Fauglia

Due le serate di messa in scena di “Zona Franca”, show di migranti per pubblici educati della compagnia Voci Sbagliate, presso il Teatro Comunale di Fauglia.

La trama di “Zona Franca”

Martedì 7 dicembre alle ore 21.30 e mercoledì 8 dicembre alle ore 17.00 al Teatro Comunale di Fauglia la compagnia teatrale Voci Sbagliate presenterà il suo nuovo lavoro, co-prodotto dal Teatro Nuovo, “Zona Franca”, regia di Fabio Buonocore e Wilma: nato dalla scrittura di Paolo Olita e Fabio Buonocore. Uno spettacolo brillante e irriverente a tema immigrazione .

Lo spettacolo sperimenta vari linguaggi comunicativi, che si propongono di accendere su un argomento tanto ostico diversi punti di vista da sottoporre all’attenzione e alla riflessione delle spettatrici e degli spettatori. Per questo la trama si sviluppa attraverso molteplici registri teatrali: dalla commedia dell’arte alla farsa, passando per il teatro canzone e il teatro immagine, fino a culminare in un vero e proprio show.

Il viaggio degli Angololi, popolo che risolve ogni controversia in un compromesso e dei Tondoli, popolo dall’animo sincero e connesso intimamente alla natura li conduce all’Approdo delle Salvezze. Qui, accolti da due strani e controversi figuri saranno condotti verso una soluzione del loro viaggio tanto inaspettata quanto grottesca. Quali intenzioni si celano dietro la loro ospitalità?

Quali speranze alimentano il peregrinare dei due popoli?

Ponendo particolare attenzione alla strumentalizzazione del fenomeno migratorio, il pubblico viene reso complice dello svolgimento stesso della trama e l’Approdo delle Salvezze sembra diventare un vero e proprio nonluogo, in cui il confine fra carnefici e vittime si confonde fino a divenire sempre più labile.

La compagnia teatrale Voci Sbagliate

Voci Sbagliate è una compagnia teatrale nata dalla collaborazione artistica del regista, drammaturgo ed attore Fabio Buonocore, e dell’attrice, clown, Wilma. Dal 2019 collaborano con musicisti, cantanti ed attori di ogni età e provenienza, per la messa in scena di un Concerto di Teatro Canzone, che hanno portato nei teatri e nei locali con musica dal vivo della Toscana e dell’Emilia Romagna.

Dal 2020 affiancano alla produzione musico-teatrale, la produzione dello spettacolo “L’asilo dei Bambini” che va in scena nella rassegna online a Dicembre dello stesso anno al Teatro Nuovo di Pisa, teatro che ospiterà anche la produzione del Marzo 2021 “Tutti i giorni Domenica Pomeriggio”.

Il cast dello spettacolo “Zona Franca”

Scrittura Collettiva: Fabio Buonocore, Paolo Olita, Wilma.

Regia: Fabio Buonocore, Wilma.

Con: Fabio Buonocore, Paolo Olita, Wilma, Claudia Perossini, Massimo Risi, Giorgia Fasce.

Musica dal vivo: Marco Fagioli, Federica Cerizza, Pierluigi Foschi

Costumi: Alessandra Princi

Scenografia:di Fabio Buonocore e Paolo Olita

Luci: Fabio Buonocore

Audio: Nicolò Caltabellotta