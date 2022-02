27 Gennaio 2022. COVID: ancora in aumento i positivi in provincia di Ragusa. Altre tre vittime del virus

L’aggiornamento odierno dei dati relativi all’infezione COVID nella provincia di Ragusa evidenzia un ulteriore aumento del numero di positivi, che oggi sono 8.981 a fronte degli 8.624 di ieri.

Nelle ultime 24 ore si segnalano tre nuovi decessi per COVID, pertanto le vittime da COVID nella nostra provincia sono 429 dall’inizio della pandemia.

Sono ricoverati in ospedale o in RSA COVID o foresteria COVID in 107, ieri erano 108, mentre 8.874 sono in isolamento domiciliare, ieri erano 8.516.

I soggetti positivi in isolamento domiciliare sono così suddivisi nei comuni della provincia (tra parentesi i numeri di ieri):

ACATE 257 (237)

CHIARAMONTE 253 (234)

COMISO 1064 (1006)

GIARRATANA 56 (51)

ISPICA 359 (352)

MODICA 1542 (1529)

MONTEROSSO 22 (20)

POZZALLO 462 (430)

RAGUSA 2024 (1954)

SANTA CROCE 319 (294)

SCICLI 568 (556)

VITTORIA 1948 (1853)