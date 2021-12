75° anniversario UNICEF: tutta Torino si colora di blu: appuntamento alle 11:30

Sono moltissimi i Comuni che hanno risposto all’appello del vicesindaco della Città di Torino e hanno aderito alla campagna “Go Blue”, proposta dal Comitato Provinciale di Torino dell’Unicef in occasione dei festeggiamenti dell’11 dicembre: il 75° anno di fondazione del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia.

Nella serata di sabato 11 dicembre e nei giorni a seguire saranno illuminati di blu la Cupola della Cappella della Sindone, il Palazzo della Giunta Regionale, Palazzo Lascaris, Palazzo Civico, la caserma dei Vigili del Fuoco e le arcate dei ponti storici, oltre i diversi monumenti del territorio metropolitano.

Hanno infatti già aderito all’iniziativa i Comuni di Ivrea, Orbassano, Rivalta Torinese, Varisella, Verolengo e Volpiano.

“La Città metropolitana di Torino è lieta che così numerosi Comuni del territorio abbiano aderito all’appello di UNICEF ed abbiano deciso di illuminare di blu un proprio monumento in occasione dell’anniversario” commenta il vicesindaco metropolitano Roberto Montà “un segno di sensibilità e di attenzione che ci caratterizza”.

La Città metropolitana di Torino con il vicesindaco Montà sarnno presenti domani, venerdì 10 dicembre alle ore 11,30, insieme ad una delegazione formata da volontari Unicef, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Alpini di Protezione Civile e rappresentanti del Museo del Risparmio, all’ospedale Regina Margherita per donare riconoscimenti di merito al personale e giochi destinati ai piccoli ospiti della struttura.