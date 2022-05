Strage sull’A4: quattro morti e due feriti gravi in un incidente stradale

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

E’ una strage senza fine. Le strade italiane sono costantemente funestate da incidenti mortali, da lutti inconsolabili.

Questa volta sono quattro, le persone morte in un incidente avvenuto sull’A4 Milano-Torino, all’altezza di Marcallo con Casone, poco prima dell’uscita di Arluno, direzione Milano.

Un furgone ha speronato un’auto.

Tra le 6 persone coinvolte, quattro sono decedute nel tremendo impatti e due sono rimaste ferite gravemente.

Le persone decedute sono uomini tra i 30 e i 35 anni.

Le vittime sono tutte di nazionalità pakistana.

L’auto su cui erano a bordo è stata centrata da un furgone lungo un rettilineo, ma la dinamica è ancora in corso di accertamento.

Per quanto riguarda i feriti, un uomo di 30 anni è stato trasportato con numerosi traumi in codice rosso all’ospedale Niguarda, mentre il conducente del furgone, 49 anni, è stato trasferito per accertamenti in codice verde all’ospedale di Magenta. Il traffico è regolare in direzione di Torino, mentre al momento è stata riaperta una corsia in direzione di Milano.

Sul posto ci sono numerose ambulanze, i vigili del fuoco e la Polstrada di Novara. Per permettere i soccorsi e i rilievi, il tratto di autostrada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico e si sono formati diversi chilometri di coda in direzione Milano.