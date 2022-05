Abusi sessuali su figliastra di 4 anni, indagato 70enne

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Ancora un’assurda vicenda di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale verso minori. Un episodio ancora tutto da verificare ed accettare ma che, se confermato, aprirebbe un nuovo squarcio in un mondo di mezzo troppo spesso ignorato, ma violento ed inquietante. Un uomo di 70 anni di Copertino, infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale aggravata continuata su minore. Il filone d’indagine è stata avviata dai carabinieri e vedrebbe l’uomo colpevole di alcuni fatti avvenuti circa 4 anni fa.

Il 70enne, infatti, avrebbe ripetutamente abusato della figlia della sua compagna, quindi sua figliastra, una bambina di appena 4 anni. Gli episodi di abusi avvenivano, secondo l’accusa, tutte le volte che la compagna non c’era e che, quindi, l’uomo rimaneva da solo in casa con la piccola. La vicenda è venuta alla luce grazie a quanto scritto sul diario dalla bimba dopo la fine della relazione tra la madre e l’uomo. Da lì è partita la richiesta d’aiuto alle forze dell’ordine nel tentativo di fare luce su quanto accaduto in quell’abitazione ed in quel contesto famigliare disagiato. È previsto per il 16 maggio prossimo, intanto, l’incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce.