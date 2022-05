Adrano, 20enne si introduce in casa di un connazionale e scoppia la rissa, entrambi espulsi

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Ieri, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di anni venti, per lesioni aggravate dall’uso di arma impropria e per violazione di domicilio. L’indagato era penetrato nell’abitazione di due connazionali e, dopo averli attesi lì in agguato, si avventava, brandendo un frammento di vetro, contro uno di loro che era appena rientrato in casa, ma la vittima, dopo una violenta colluttazione, riusciva a divincolarsi e a fuggire.

Gli agenti della Volante del Commissariato di Adrano, diretto dal Vice Questore Dott. Paolo Leone, intervenivano immediatamente e bloccavano l’aggressore, anch’egli dolorante e stordito in conseguenza dello scontro fisico poco prima avvenuto.

I tre cittadini stranieri, sprovvisti di documenti, venivano condotti presso gli Uffici del Commissariato di Adrano dove si procedeva alla loro formale identificazione e agli ulteriori adempimenti di rito all’esito dei quali risultavano irregolari sul Territorio Nazionale. Pertanto, al termine dell’istruttoria di rito, compiuta dall’Ufficio Immigrazione, il Prefetto di Catania ha emesso nei loro confronti decreto di espulsione.

L’aggressore, inoltre, veniva deferito alla competente A.G. in stato di libertà per i reati di violazione di domicilio e lesioni aggravate.