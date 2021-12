Al Francioni di Latina il Catania esce sconfitto di misura: solo sfortuna?

Al Francioni di Latina il Catania subisce la settima sconfitta grazie a un gol di Sané al quale non è seguita la giusta reazione grazie sia alla buona attenzione della retroguardia pontina che ad alcune decisioni non proprio chiare da parte dell’arbitro. I due punti sottratti hanno pesato sul morale della squadra?

Baldini schiera per la seconda volta il 4-4-2 con la confermata coppia Moro-Sipos in attacco e la novità Stancampiano tra i pali. Di Donato, tecnico dei pontini, si affida un 3-5-2 con Sanè e Carletti terminali offensivi.

Dopo tre minuti dal fischio d’inizio Russini ci prova da lontano, ma trova la risposta di Cardinali, che mette in calcio d’angolo. Al 7′ la difesa nerazzurra interviene su Moro ben servito in area da Sipos. Dieci minuti dopo ancora Cardinali si ripete, questa volta su Moro, solo a tu per tu contro di lui.

Alla prima vera occasione però al 28′ i padroni di casa passano in vantaggio su un’azione conclusa da Sanè con un gran tiro di sinistro che batte Stancampiano. 1-0. Il gol subito porta gli ospiti a un po’ di confusione e qualche minuto più tardi Stancampiano deve fare gli straordinari per opporsi questa volta su Carletti.

Ancora il portiere del Catania si ripete sempre su Carletti al 37′. Due minuti dopo Cardinali interviene su un’azione nata da un ripartenza orchestrata da Greco e Russotto. Nei minuti successivi i rossazzurri soffrono e Claiton deve intervenire per una palla persa da Stancampiano. Al 44′ Russini serve Russotto, ma quest’ultimo calcia male e sbaglia. Il primo tempo si conclude senza recupero con i padroni di casa in vantaggio per uno a zero.

Dopo due minuti dall’inizio secondo tempo Russini ci prova su una punizione concessa per fallo su Moro, ma la palla sbatte su Esposito, che rimane colpito, ma che dopo due minuti rientra in campo. Al 50′ Rosaia ci prova con un destro dopo un corner, ma spara fuori. Al 56′ Ercolano chiude su Ropolo e sul rovesciamento di fronte Stancampiano respinge con i pugni un tiro dal limite di Tessiore.

Al 60′ Giorgini spara fuori dopo un assist di Sanè e sull’altro fronte tre minuti più tardi Pinto viene fermato in fuorigioco. Al 65′ Maldonado tira debolmente e mettere fuori dopo una buona azione di Russini e due minuti dopo Russotto indirizza la palla sul secondo palo senza però trovare nessuno. Al 69′ Cardinali para un buon tiro di Greco.

Al 71′ Giorgini prova il colpo di testa dopo una punizione battuta da Tessiore, ma manca la porta, e in seguito Tessiore interviene in area per sbrogliare un’azione pericolosa. Al 77′ Monteagudo viene anticipato da Esposito e sul contropiede Carletti spreca malamente. Tre minuti più tardi Stancampiano si oppone bene a un tiro di Barberini.

All’81’ Greco viene fermato in offside. e la stessa cosa Russotto quattro minuti dopo. All’89’ Albertini ci prova, ma tira debolmente e spreca. Nei primi minuti di recupero Greco viene ancora una volta fermato in fuorigioco. I rossazzurri le provano tutte, ma la difesa dei padroni di casa fa guardia e l’arbitro fischia la fine e al Francioni il Latina batte il Catania per 1-0.

IL TABELLINO

Latina (3-5-2): Cardinali; Giorgini, Carissoni, Esposito; Ercolano, Tessiore, Amadio, Di Livio, De Santis; Sanè, Carletti. Allenatore: Daniele Di Donato

Catania (4-4-2): Stancampiano; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Russini, Rosaia, Greco, Russotto; Moro, Sipos. Allenatore: Francesco Baldini

Marcatori: 28′ Sanè (L)

Ammoniti: 2′ Esposito (L), 24′ Russini (C), 52′ Di Livio (L), 67′ Carletti (L), 77′ Teraschi (L)

Sostituzioni Latina: 45′ Carissoni/Nicolao, 57′ Di Livio/Barberini, 68′ Ercolano/Teraschi, 82′ Carletti/Jefferson e Tessiore/Marcucci

Sostituzioni Catania: 61′ Sipos/Piccolo, Rosaia/Maldonado e Ropolo/Pinto, 42′ Russini/Biondi e Claiton/Albertini

Recupero: 0′ 1T, 4′ 2T

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano