Al via a Ragusa la prima edizione della mostra-concorso Presepi 2021 nella Parrocchia del Sacro Cuore. Adesioni entro il 13 dicembre

Realizzare un manufatto che rappresenti la tradizione del presepe, interpretata attraverso una forma d’arte a scelta, incluse quelle moderne ed astratte, con ogni tipo di tecnica e materiale purché sia sempre presentato il contenuto religioso. E’ questo l’obiettivo che si prefigge la prima edizione della mostra-concorso Presepi 2021 promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa.

La partecipazione è gratuita e rivolta a singoli cittadini, associazioni, istituti scolastici e religiosi che esporranno le proprie opere all’interno della parrocchia. Gli elaborati dovranno avere misure massima di 70 centimetri per la larghezza e di 120 centimetri per la lunghezza. L’adesione al concorso dovrà essere comunicata entro il 13 dicembre compilando un apposito modulo di partecipazione presso la segreteria della parrocchia. La mostra-concorso si terrà dal 19 dicembre al 9 gennaio.

“Non potendo quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria – afferma il parroco, il sacerdote Marco Diara – organizzare il presepe vivente che, nelle precedenti edizioni, aveva saputo catturare l’attenzione dei fedeli, abbiamo rivolto la nostra attenzione a un’altra manifestazione della religiosità attraverso l’arte, organizzando questa mostra-concorso che, secondo noi, riuscirà a fare registrare numeri di adesione molto interessanti. E’ un segnale della nostra presenza in questa edizione delle festività natalizie che, così come accaduto lo scorso anno, saranno segnate dall’emergenza sanitaria. E’ stata ideata, dunque, una iniziativa che, in piena sicurezza, consentirà ai molti appassionati di presepi della nostra città, e anche oltre, di potere esprimere appieno il proprio talento”.

La premiazione domenica 9 gennaio alle 17 in parrocchia.