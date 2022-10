Alessandra Mussolini: “Ognuno è fluido come vuole”

Pubblicato il 3 Ottobre, 2022

“Lo dico vedendo quanto soffrono gli adolescenti, quando hanno paura di dire la verità in famiglia. Ognuno è fluido come vuole”.

Alessandra Mussolini spiazza il pubblico del programma “Da noi…a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini.

“Nella mia vita sono sempre andata a ruota libera. Forse anche troppo” dice l’ex parlamentare, che nel 2020 ha deciso di lasciare definitivamente la vita politica per dedicarsi al mondo della televisione.

Durante l’intervista arriva una domanda sul tema della discriminazioni, ed è qui che ha stupito tutti con la risposta.

“Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole. Vedendo quanto soffrono gli adolescenti, quando hanno paura di dire la verità in famiglia, mi viene da dire che ognuno deve poter essere fluido come vuole. Vuoi vedere che divento fluida anche io?”.

Momento molto toccante quando Mussolini ha parlato della sua infanzia.

“Ho sofferto per la mancanza di mio padre nella mia infanzia. Ho vissuto in una famiglia di donne, i miei si sono separati quando avevo quattro anni e avrei avuto bisogno di una figura paterna. Si impara solo dalla sofferenza“, ha concluso tra gli applausi del pubblico.