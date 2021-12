Di nuovo maltempo sulla regione Lazio: allertate le postazioni della protezione civile

La regione Lazio ha allertato le postazioni della protezione civile dopo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, ha diffuso il così detto documento di “Previsione Sinottica e QPF”.

La previsione riporta, infatti: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderate.

Una situazione che di per se non sarebbe a rischio, se non fosse per lo stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua.

L’indicazione di pericolo su tutta la regione Lazio è dal primo pomeriggio di domani, 10/12/2021 e per le successive 18-24 ore.

“Si invitano pertanto gli Enti destinatari – si conclude la nota – ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta.