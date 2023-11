Allerta meteo: scuole chiuse a Napoli

Pubblicato il 2 Novembre, 2023

La tempesta atlantica Ciaran pilotata da un profondo ciclone nei pressi delle Isole Britanniche nelle prossime ore sarà in Italia sulle regioni del Nord e su quelle del Centro tirrenico.

Perturbato fino a domenica, poi tornerà l’alta pressione.

Domani a Napoli scatta la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, anche private, e dei cimiteri. E’ quanto prevede un’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi alla luce dell’allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione civile dalle 21 e per 24 ore. “Le generali condizioni del tempo previste – è scritto – appaiono molto severe sotto il profilo dello spirare dei venti tenuto conto del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti”. Di qui l’adozione di “provvedimenti contingibili ed urgenti atti a scongiurare il pericolo a tutela dell’integrità fisica della popolazione cittadina”.

Oltre che a Napoli, scuole e parchi rimarranno chiusi domani in molti Comuni della Campania a causa dell’allerta meteo arancione. A Benevento, il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di scuole, parchi e giardini pubblici. Analoga iniziativa da parte del sindaco di Caserta, Carlo Marino. “È prevista la chiusura delle scuole cittadine pubbliche – si legge nella nota del Comune – di ogni ordine e grado compresi gli asili nido comunali, le scuole non statali, le scuole e gli istituti privati, eccetto le università”. Il Comune raccomanda alla cittadinanza di limitare i propri spostamenti. Istituti scolasti chiusi pure a Salerno su decisione del sindaco Vincenzo Napoli. Ordinanze dello stesso tenore sono state firmate da molti sindaci della regione.

In Toscana il governatore Eugenio Giani mette in guardia su un “ulteriore peggioramento del maltempo nelle prossime ore”. A restare chiuse saranno le scuole di alcuni Comuni in provincia di Massa Carrara. Nel pisano si segnalano alberi caduti e allagamenti, in città allerta arancione per vento forte e mareggiate.

La Protezione civile ha disposto per domani la chiusura degli istituti scolastici in 42 dei 95 comuni della provincia di Treviso. Le località coinvolte sono quelle della fascia settentrionale della Marca trevigiana, fra cui i centri maggiori di Vittorio Veneto, Conegliano e Montebelluna. Il capoluogo è escluso dal provvedimento. Luca Zaia aveva già detto che si sarebbe andati verso la chiusura delle scuole in Veneto a causa dei rischi del maltempo, partendo dalle province più esposte dalla perturbazione, Treviso e Belluno. La raccomandazione sullo stop agli istituti scolastici, è stata inoltrata dall’unità di crisi regionale convocata stamane da Zaia alle Prefetture di Treviso e Belluno. “Con gli esperti dell’unità di crisi, coordinati dall’assessore Gianpaolo Bottacin – spiega Zaia – stiamo monitorando la situazione costantemente. L’indicazione precauzionale per le scuole potrebbe essere data anche per le province di Vicenza e Verona”.

La Protezione civile ha aggiornato l’allerta meteo in vigore in queste ore in Friuli Venezia Giulia. Per domani rimane confermato il grado di rischio rosso nei territori delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, arancione nell’area di Trieste. È stato inoltre elevato, da arancione a rosso, il pericolo di criticità idraulica su parte del territorio di Udine e Gorizia.

Intanto per decisione di Trenitalia, è sospesa la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza sulle tratte Portogruaro-Casarsa e Portogruaro-Trieste, ha reso noto Zaia. “I collegamenti ferroviari nel Veneto orientale – dice Zaia – sono assicurati tramite i regionali Portogruaro-Venezia. Risultano già cancellati tutti i regionali veloci Venezia-Trieste e viceversa”. “Anche l’Azienda di Trasporto del Veneto Orientale Atvo ha sospeso, per oggi e per tutto domani, tutti i collegamenti bus verso il Friuli. Operano invece regolarmente i servizi nel territorio veneto” conclude il presidente.

Circolazione dei treni sospesa in Friuli Venezia Giulia dopo la diramazione di un’allerta meteo rossa da parte della Protezione civile per le province di Gorizia, Udine e Pordenone. Nel dettaglio, come riporta Trenitalia sul sito, dopo le 12 di oggi è prevista la sospensione della circolazione dei treni regionali e lunga percorrenza sulle linee Sacile – Gemona – Tarvisio; Sacile – Casarsa – Udine; Portogruaro – Casarsa; Portogruaro – Trieste; Udine – Palmanova – Cervignano; Udine – Gorizia – Trieste.

Trenitalia spiega inoltre che “non possono essere predisposti servizi sostitutivi” e “consiglia pertanto di non intraprendere viaggi”. Nell’arco della giornata i treni lunga percorrenza diretti in Fvg hanno subito o subiranno limitazioni di percorso; cancellato un Intercity proveniente da Roma e diretto a Trieste. Stop anche a quattro Euronight, programmati per oggi e domani. I treni alta velocità previsti in partenza domani mattina da Trieste e diretti a Milano (ore 7.07; ore 9.39), Roma (ore 6.42) e Torino (ore 6) avranno origine da Venezia Mestre.

Nel Levante Ligure prolungata l’allerta arancione

Prolungata, sul Levante Ligure, l’allerta arancione che permarrà fino alle 3 del mattino.

L’allerta sarà gialla su Genova fino a mezzanotte. La notizia è stata data dal governatore Giovanni Toti in un briefing tenuto nella sala operativa regionale di Protezione civile assieme all’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e ai previsori dell’Arpal. “Non sono stati segnalati eventi importanti – ha detto Toti -. Il che non vuol dire che non ci siano smottamenti e dilavamenti che affronteremo quando l’emergenza sarà passata. Ma il territorio ha tenuto bene per adesso nonostante le abbondanti precipitazioni. Il vento sarà uno dei temi rilevanti della perturbazione. Ci aspettiamo – ha detto – venti importanti”. La Diga di Brugneto (che è arrivata a contenere oltre 24 milioni di metri cubi d’acqua, ndr) “è al limite della tracimazione – ha detto Toti -, tracimazione che è controllata e potrebbe rilasciare acqua nel Trebbia. L’unico spicchio di positività è che così ci lasciamo periodi di siccità alle spalle”. Toti ha sottolineato che “ci aspettiamo qualche fenomeno in più fino alla serata e poi una coda della perturbazione. Ma stiamo parlando di previsioni. Monitoriamo ora dopo ora, questa sorta di ‘guerriglia metereologica’ che va a picchiare dove si trovano condizioni più favorevoli e che dà filo da torcere ai previsori”.

“Negli ultimi 30 giorni – ha confermato l’assessore alla protezione civile Giampedrone -, sono caduti in media oltre 500 mm di pioggia, in alcune zone sono caduti i 700 mm come in Val d’Aveto, Val Trebbia e Magra Toscano. E’ un allerta che si prolunga perché il passaggio centrale della perturbazione con piogge e temporali, venti di burrasca e piogge diffuse ce l’aspettiamo nel tardo pomeriggio” La statale di Rezzoaglio, colpita due giorni fa da un’imponente frana, è stata nuovamente chiusa in via temporanea: “quando le condizioni di dilavamento lo consentiranno – ha detto Giampedrone – riapriremo a senso unico alternato mentre per la frana della Scoglina ci vorranno una decina di giorni per una soluzione”. Sul mare “è necessario avere grande attenzione – ha ribadito l’assessore -. E’ prevista una mareggiata importante con onde fino a 6 metri fino al tardo pomeriggio. E’ necessaria la massima attenzione. Sei metri di proiezione d’onda sono significativi”.

Emilia-Romagna: domani previsti temporali, prorogata l’allerta arancione

E’ stata prorogata anche per domani l’allerta arancione per maltempo sull’Emilia-Romagna per i temporali previsti. L’allerta riguarda la quasi totalità della Regione, ad eccezione della costa e della pianura romagnola (allerta gialla) e della pianura ferrarese (verde).

Le previsioni per domani danno temporali localmente anche di forte intensità, più probabili sulle aree montane centro-orientali, in esaurimento dalle ore serali. Attenzione massima, in particolare, nelle aree montane per le frane, vista anche l’abbondante pioggia caduta nei giorni scorsi. A valle ci sarà la propagazione delle piene con occupazione delle aree golenali, anche se al momento non sono previsti timori per esondazioni.

In Trentino corsi d’acqua e versanti sotto osservazione

Sono sostanzialmente confermate le previsioni che hanno portato ieri la Protezione civile del Trentino ad emettere un avviso di allerta moderata (arancione) dalle ore 8 di oggi alla mezzanotte di venerdì 3 novembre. Sotto osservazione sono i corsi d’acqua e i versanti per possibili eventi franosi, in arrivo temperature più basse e vento. Il punto della situazione è stato fatto questa mattina presso la caserma dei Vigili del Fuoco del Corpo permanente, dove si è riunita, alla presenza del presidente Maurizio Fugatti, la sala operativa della Provincia autonoma di Trento.

Tra le zone maggiormente interessate dalla perturbazione dovrebbero esserci le Giudicarie e la Valle Rendena. I bacini della Sarca e del Chiese, si prevede, saranno tra quelli maggiormente interessati dagli effetti delle precipitazioni. Ma la situazione dei fiumi è complessivamente tenuta sotto controllo. Sul territorio si stanno superando le prime soglie di attenzione. Per quanto riguarda il livello dell’Adige la situazione sarà condizionata anche dall’evoluzione della perturbazione in Alto Adige.

In previsione della nuova ondata di maltempo la Protezione civile ha già dato disposizioni ai gestori idroelettrici affinché, un po’ su tutto il territorio, si possano recuperare i volumi di acqua che le dighe hanno trattenuto in questi giorni.

A Cloz si è verificata una frana e dopo i sopralluoghi effettuati è stata completata l’asportazione degli accumuli con il miglioramento dei drenaggi e la posa di teli impermeabili nella parte alta del dissesto. Gli uffici sono in contatto costante con gli operatori sul posto per monitorare gli sviluppi a seguito delle ulteriori piogge previste. Sul fronte dei trasporti pubblici sono stati predisposti servizi sostitutivi con autobus nell’eventualità che sia necessario interrompere le linee ferroviarie locali.

Veneto: previsti venti fino 130 km/h, Zaia riunisce l’unità crisi

E’ una nuova la giornata di allerta meteo in Veneto, dove si attende un peggioramento del tempo soprattutto sulla zona prealpina e le Dolomiti meridionali, qui con precipitazioni di 130-150 millimetri di pioggia nelle 24 ore, e raffiche di vento fino a 100-130 chilometri.

About Post Author