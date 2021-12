Ancora un incidente nel Salento. Auto capovolta, conducente al Fazzi

Dopo il terribile incidente mortale di un paio di giorni fa, ancora un brutto sinistro sulle strade salentine. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le ore 21, quando una Ford Fiesta si è capovolta lungo la carreggiata, dopo un violentissimo schianto. Teatro dell’episodio è stata la Tangenziale Est, all’altezza dell’uscita per Cavallino, in direzione Brindisi. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che hanno liberato l’uomo dalle lamiere del suo abitacolo e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. L’ambulanza lo ha poi trasportato con urgenza, con codice rosso, all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto sono intervenuti, per tuti i rilievi del caso, anche gli agenti della Polizia Stradale di Lecce e quelli della Polizia Locale.