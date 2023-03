Anfiteatro Romano di Lecce, dal restauro alla proposta di referendum per ampliarne gli scavi

Pubblicato il 31 Marzo, 2023

Ridisegnare il cuore pulsante della città di Lecce, lo storico e suggestivo Anfiteatro Romano, restituendo la dimensione estetica ed emozionale del gioiello di età romana. Nei giorni scorsi è stato dato formale avvio al cantiere dell’Anfiteatro Romano, funzionale all’esecuzione dei lavori di restauro, riduzione delle vulnerabilità e miglioramento dell’accessibilità, nonché di messa in sicurezza del percorso di visita. Occorreranno 270 giorni per realizzare un nuovo ingresso all’area da Piazza Sant’Oronzo adiacente il Sedile, i servizi essenziali, le opere di restauro delle strutture, con soluzioni innovative per il consolidamento delle arcate esterne – già parzialmente effettuate con un intervento d’urgenza – e una diffusa opera di protezione del monumento. È questo il cronoprogramma previsto dalla Direzione Regionale Musei Puglia. Compatibilmente con le esigenze di cantiere, per permettere ai visitatori di comprendere il minuzioso lavoro in corso, saranno organizzati più appuntamenti di ”dietro le quinte”, iniziative speciali di cantiere aperto che consentiranno di apprezzare l’anfiteatro, al momento ammirabile solo dall’alto, insieme al vicino sito del Teatro Romano.

Anfiteatro Romano, ecco la proposta per ampliarne gli scavi

Nelle ultime ore, però, è arrivata una proposta che riguarda il futuro dell’Anfiteatro Romano leccese. La Coordinatrice dei Comitati Territoriali di Lecce di Voce Nazionale, Serena Donnini, infatti, con il supporto dei Responsabili del Centro Studi della Segreteria Politica, ha indetto e organizzato un referendum consultivo per ascoltare i cittadini di Lecce sul quesito: “Ampliare gli attuali scavi dell’Anfiteatro Romano in piazza SantOronzo per determinare un’opera di grande suggestione, un Patrimonio Storico e Culturale di Lecce?”. Sarà importante, la partecipazione di tutti i cittadini ai quali verrà chiesto di esprimere il proprio pensiero. L’appuntamento sarà dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di domani, sabato 1 aprile e di domenica 2 aprile presso il gazebo allestito da Voce Nazionale in Piazza Sant Oronzo a Lecce.