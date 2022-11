Aquileia, ciclista muore travolta da un’auto: ad investirla il parroco del paese

Pubblicato il 7 Novembre, 2022

Una donna di 75 anni, Ivalda Folla, è stata travolta sulla sua bici – ieri pomeriggio – ed è deceduta per la gravità delle ferite riportate nell’impatto. Alla guida della vettura c’era il parroco di Aquileia, paese dove è avvenuto l’incidente.

Troppo gravi le ferite riportate la donna di 75 anni che ieri pomeriggio è stata investita da un’auto mentre era in sella alla sua bici. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 di domenica 6 novembre, a San Zili di Aquileia, in provincia di Udine. Alla guida della vettura c’era il parroco della cittadina, don Adelchi Cabas che è stato anch’egli soccorso perché in stato di shock.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia locale che sono intervenuti sul posto insieme con i soccorritori del 118 con un’ambulanza giunta da Cervignano del Friuli. Le condizioni della donna sono apparse immediatamente e i soccorritori hanno richiesto l’ìinvio di un elisoccorso ma, purtroppo la donna è deceduta prima del trasporto in ospedale malgrado i soccorritori abbiano provato in tutti i modi a rianimare la signora. La salma è stata, quindi, trasportata all’ospedale di Palmanova.

L’incidente

L’incidente è avvenuto lungo la ex strada provinciale 8 tra Aquileia e Fiumicello e secondo una prima ricostruzione la donna stava raggiungendo alcuni parenti che abitano lungo la strada ex provinciale ed era quasi arrivata a destinazione. Don Adelchi Cabas, parroco della località, stava andando, come fa di solito ogni domenica, a pranzo a Villesse, a casa del fratello, quando con la sua auto avrebbe investito la 75enne. Sembra che sia la vettura sia la bici procedessero nella stessa direzione. Il parroco, all’arrivo dei soccorritori, è stato curato perché in stato di shock ma non è stato trasportato in ospedale.

Immagine d’apertura: Foto di repertorio