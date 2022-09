Pubblicato il 8 Settembre, 2022

Dopo quelli avvenuti nei giorni e nelle settimane scorse per spaccio, un altro salentino è stato arrestato per reati riguardanti la detenzione di armi illegali e un presunto furto. I Carabinieri della sezione operativa del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Casarano, ieri pomeriggio, a Presicce-Acquarica, insieme ai militari della locale stazione ed a quelli della stazione di Ugento, con l’ausilio del personale del nucleo cinofili di Modugno e della C.I.O. del X° Reggimento “Campania”, dopo una perquisizione hanno arrestato un uomo, Francesco De Paola, 68enne salentino, già coinvolto in passato, poco più di un anno e mezzo fa, nell’operazione antimafia “Skipper”.

Arrestato 68enne salentino, ecco il materiale ritrovato

Nelle disponibilità del 68enne poi arrestato sono stati ritrovati, occultati in alcuni ruderi in suo uso: