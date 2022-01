Assemblea Regionale Siciliana, approvato esercizio provvisorio

Approvato l’esercizio provvisorio all’Assemblea Regionale Siciliana per 4 mesi con ben 34 voti favorevoli. In questo modo il governo capitanato da Nello Musumeci avrà tempo fino al prossimo mese di aprile per depositare la manovra finanziaria di quest’anno.

Nello specifico sono stati sbloccati 100 milioni di euro allineando così il sistema contabile della Regione Siciliana a quello nazionale.

Inoltre sono state recepite le osservazioni dello Stato riguardo all’assunzione di 46 agenti all’interno del Corpo Forestale grazie a un emendamento aggiuntivo presentato dall’assessore all’Ambiente, Totò Cordaro.

Altri beneficiari di ciò sono stati la rassegna TaoArte, per la quale sono stati assegnati 133mila euro, i talassemici (più di un milione), e i Consorzi di Bonifica ai quali andrà un milione.

Fonte immagine: Ansa Sicilia