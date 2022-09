ATAC, guarda la partita mentre guida l’autobus: “Una frenata ad ogni goal”

Pubblicato il 17 Settembre, 2022

Non è certo un periodo fortunato per l’ATAC, l’azienda per la mobilità di Roma capitale, travolta dalle polemiche per gli autobus vecchi che vanno in fiamme per malfunzionamenti e per i continui scioperi a ritardi. I guai però non sono finiti qui, poiché ci si mettono i comportamenti irresponsabili di alcuni autisti a gettare benzina sul fuoco.

Autista dell’ATAC guarda la partita alla guida dell’autobus

Una nuova polemica è nata quando un utente sul suo profilo Twitter ha postato la foto dell’autista che guarda la partita Midtjylland – Lazio, valida per i gironi di Europa League, mentre era alla guida, con questa frase in allegato “A voi pare normale?”.

Gli ispettori della municipalizzata dei trasporti di Roma, come riferito da open, hanno contattato il passeggero che ha specificato di aver fotografato l’autista sulla linea 881 in prossimità di via Gregorio VII.

Ha inoltre aggiunto ulteriori particolari, cioè che l’uomo frenava di botto ad ogni goal. Deve essere stata una corsa particolarmente tormentata, considerando che il match è finito 5-1 per il Midtjyland, e quindi sono state molte le frenate e le interruzioni da parte dell’autista, che è stato sanzionato.

Sanzione elevata anche nei confronti di un altro autista dell’ATAC, che si sarebbe addormentato alla guida con l’autobus pieno di passeggeri.