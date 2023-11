Pubblicato il 3 Novembre, 2023

Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora un grave incidente. Auto contro moto in città e tre feriti. Il sinistro è avvenuto a Taranto, in una zona centrale del capoluogo ionico, e ha coinvolto una vettura ed una moto di grossa cilindrata. L’episodio si è verificato questa mattina, poco prima delle 9, esattamente all’incrocio tra via Japigia e via Leonida. Ad avere la peggio nello scontro tra auto e moto sono state le due persone che erano in sella al mezzo a due ruote e la donna che era alla guida dell’auto. Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso i tre feriti.

Auto contro moto, in due in ospedale

I due centauri sono stati trasportati all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove tuttora si trovano ricoverati in condizioni non gravi, mentre la conducente della vettura è stata medicata sul posto dai sanitari. Sul luogo del sinistro sono giunti anche gli agenti della Polizia stradale, che hanno effettuato i classici rilievi del caso utili a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità, e gli agenti della squadra infortunistica della Polizia Locale che hanno anche provveduto a regolare il traffico rimasto bloccato per oltre mezz’ora con inevitabili disagi per la circolazione stradale.

