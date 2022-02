Ritorna il Gran Premio di Bari: ad aprile torneranno a sfrecciare le auto d’epoca

A Bari ci sarà di nuovo un ritorno al passato, almeno in strada: il centro cittadino, dal 22 al 25 aprile prossimo, ospiterà la settima edizione della rievocazione del Gran Premio di Bari, organizzata dall’Old cars club

Il tracciato “abbraccerà” la città vecchia. E il via sarà dato in piazza Prefettura. A Bari ci sarà di nuovo un ritorno al passato, almeno in strada: il centro cittadino, dal 22 al 25 aprile prossimo, ospiterà la settima edizione della rievocazione del Gran Premio di Bari, organizzata dall’Old cars club. Dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria, saranno cinquanta i bolidi d’epoca pronti a scorrazzare e a strombazzare nel tradizionale percorso cittadino.

Prima dell’evento, inserito nell’Asi circuito tricolore, sono previsti diversi eventi collaterali. Il primo è previsto domenica 30 gennaio, quando, nella masseria Camarda (residenza dell’ex dirigente sportivo Cesare Fiorio) a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, è in programma una gara di regolarità alle 11,10. Nell’appuntamento sarà celebrato il cinquantesimo anniversario della vittoria della Lancia Fulvia nel Rally di Monte Carlo del 1972.

Per questo, una ventina di piloti pugliesi e lucani gareggeranno con le loro Lancia Fulvia, tenute in ottime condizioni dai proprietari. Fiorio, che nel 1972 era a capo del team della Lancia Fulvia come direttore sportivo, presenzierà e darà il via alla gara. “Il Rally di Monte Carlo era una corsa pazzesca, che si disputava per tre giorni e tre notti, con migliaia di persone a bordo strada, in particolare sul Turini – ricorda Fiorio – Conservo ricordi straordinari di quei momenti irripetibili”. Ci sarà anche una Lancia Fulvia accessibile, trasformata con i comandi manuali per le persone con disabilità.