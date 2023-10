Bari, 17enne ruba furgone e rapina in un bar con un coltello: assolto perché “Immaturo”

Pubblicato il 3 Ottobre, 2023

Assolto perché immaturo.

È la sentenza del gup del tribunale di Bari che ha assolto un ragazzo di San Severo accusato di aver messo a segno, lo scorso aprile, una rapina al bar “Incontro”, di corso Skanderberg, a Casalvecchio di Puglia.

Il ragazzo, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni è stato assolto “per difetto di imputabilità derivante da immaturità”.

Il 13 aprile scorso il minorenne entrò nel bar del centro foggiano impugnando un coltello e minacciando il titolare.

Dopo aver preso dalla cassa 200 euro tentò la fuga ma fu bloccato da alcuni cittadini che lo aggredirono anche con una mazza da baseball.

Stessi cittadini che poi lo consegnarono ai carabinieri giunti poco dopo.

Per le ferite riportate il ragazzo fu medicato all’ospedale di San Severo.

Il minorenne che, anche nel corso dell’interrogatorio di garanzia aveva ammesso le sue responsabilità, era stato affidato a una comunità.

Il 17enn (difeso dall’avvocato Simone Moffa) è stato assolto sia per il reato di rapina sia per il furto aggravato del mezzo: un furgone Doblò utilizzato per mettere a segno il colpo, con la complicità di altri due giovani.

Il tribunale ha, però, applicato la misura della libertà vigilata per i suoi problemi di natura psichiatrica.

Nei confronti degli autori del pestaggio è stata aperta una inchiesta.