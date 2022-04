Pubblicato il 24 Aprile, 2022

Benevento- Ternana non scalda l’ambiente. Per la gara sono stati staccati fino a ieri sera 4.335 biglietti. Considerando che il pubblico medio del Vigorito è di 3.524 spettatori, il dato di oggi non è sicuramente entusiasmante. Per una sfida importante in ottica promozione, si attendevano più spettatori dal caloroso pubblico di Benevento.

Questo quanto riportato da ottopagine.it. “Quest’oggi si è superata quota 4000, nello specifico 4336. Di questi, se ne contano 2138 relativi al miniabbonamento e di 2036 dedicati al solo incontro, comprensivi delle varie promozioni attuate dalla società. Al momento sono 162 gli ospiti. “