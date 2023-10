Pubblicato il 29 Ottobre, 2023

Una notizia al quanto scioccante proviene da Civitanova Marche, nelle vicinanze di Macerata. Nella scorsa notte, un bambino di due anni, di nazionalità tunisina, è caduto da un terrazzo di un edificio. La polizia è ovviamente intervenuta immediatamente sul luogo dell’incidente. Il piccolo è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Ancona. Attualmente, sono in corso approfondite indagini sul caso.

Civitanova Marche: bambino cade da un balcone

La tragedia a Civitanova Marche si è consumata circa alle 22 di ieri sera, in un edificio situato in via Verga, nella zona degli alloggi popolari. Naturalmente, l’intero quartiere è stato fortemente colpito dalla notizia della caduta del bambino dal balcone. Gli investigatori sono attualmente a lavoro per cercare di ricostruire le dinamiche dell’incidente, interrogandosi su come il bambino abbia potuto arrampicarsi sul balcone prima di precipitare nel vuoto.

“Mi sono distratta per un attimo”, continua a raccontare la madre del bambino che è caduto dal balcone a Civitanova Marche. “Ho sentito un rumore forte provenire dalla finestra, come se qualcosa avesse colpito la balaustra. Mi sono affacciata e inizialmente non ho notato nulla, poiché sul retro del palazzo non c’erano luci. Tutto era avvolto nell’oscurità, e poco dopo è comparso anche il vicino di sotto con le torce dei telefoni cellulari per far luce sulla situazione. È stato allora che abbiamo visto il piccolo disteso a terra. E’ stato terribile, ho avuto un senso di sconforto, poco dopo abbiamo visto il padre e sentito il suo grido disperato. Lui ha preso il bambino tra le braccia e si è precipitato verso la strada. È stata una scena straziante, impossibile da dimenticare.”

Si ipotizza che la caduta del bambino sia stata frenata fortunatamente dai fili della biancheria stesa sui balconi del secondo e terzo piano. All’arrivo dell’ambulanza, il corpo del bambino giaceva sul marciapiede all’incrocio tra via Verga e la strada provinciale maceratese, dove il padre lo aveva adagiato, implorando l’assistenza degli automobilisti.