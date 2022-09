Brad Pitt irrompe nel business della bellezza (VIDEO)

Pubblicato il 22 Settembre, 2022

Brad Pitt sta irrompendo nel mondo della bellezza.

L’attore, che ha fatto girare la testa all’inizio di quest’anno mentre indossava un completo marrone alla premiere di “Bullet Train” a Berlino, ha lanciato una nuovissima linea di prodotti per la cura della pelle in collaborazione con i famosi viticoltori Château Beaucastel della famiglia Perrin.

La collezione, chiamata Le Domaine Skincare, include un’entusiasmante linea di prodotti tutti vegani, neutri rispetto al genere e progettati per rallentare i segni dell’invecchiamento.

“Derivato dalla scienza e dal terroir per essere tutt’uno con la natura e la propria natura. Questa è armonia. Questo è rispetto. Questo è Le Domaine”, la società ha sottotitolato con una foto di debutto dei nuovi prodotti.

Le Domaine Skincare presenta quattro prodotti chiave: un siero, una crema, una crema fluida e un’emulsione detergente, tutti racchiusi in imballaggi sostenibili grazie all’uso di bottiglie e barattoli di vetro riciclabili e tappi riutilizzabili in quercia tagliata dagli scarti della botti di vino del vigneto.

“Si tratta di imitare i cicli organici della natura, la sua bellezza originale”, ha detto Pitt in una dichiarazione sul nuovo lancio. “In natura non esiste il concetto di rifiuto. Ogni cosa scartata diventa nutrimento per un’altra. Questa è la circolarità per Le Domaine Skincare.”

I prezzi per i prodotti del marchio vanno da 80 a 385 dollari e sono infusi con due principi attivi GSM10 e ProGR3, che sono stati entrambi oggetto di brevetto. Gli ingredienti sono stati creati in stretta collaborazione con Pierre-Louis Teissedre, professore di enologia all’Università di Bordeaux, e Nicolas Lévy, clinico e professore di genetica umana e medica.

GSM10 è un composto attivo con massimi poteri antiossidanti mentre ProGR3 è un composto attivo cosmetico con la capacità di rallentare gli effetti dell’invecchiamento umano e cutaneo, secondo il sito web del marchio.

“Dalla viticoltura rigenerativa sulla nostra terra incontaminata allo Château de Beaucastel è nata l’idea di avvicinarci agli scienziati per scoprire cosa avremmo potuto fare con tutta la materia organica che non stavamo più utilizzando, una volta che le uve erano state pigiate”, il Perrin ha detto la famiglia in una nota. “L’idea è cresciuta grazie ad alcuni incontri improbabili e alla consapevolezza che il nostro progetto potrebbe andare molto oltre grazie a sinergie mai esplorate prima nel mondo della bellezza”.

Pitt ha parlato a Vogue di come è nato il suo nuovo marchio per la cura della pelle, ammettendo che non era nella sua agenda.

“Ricevo sempre materiale inviato e… Per me è lo stesso”, ha detto. “Ma l’anno scorso abbiamo testato Le Domaine e sono rimasto davvero sorpreso dai risultati e questo per me ha fatto valere la pena andare avanti”.

In seguito ha dato credito al suo amico truccatore per la sua routine di cura della pelle. “Sono stato rimesso in forma dal mio caro amico truccatore – abbiamo iniziato insieme 30 anni fa – Jean Black”, ha detto. “Lei è piuttosto speciale. Quindi, ogni volta che siamo in un film, mi tiene in salute, e poi dice, prova questo e prova quello”.

Pitt si unisce a un elenco crescente di celebrità che hanno lanciato le proprie linee di cura della pelle e trucco, tra cui Jennifer Lopez Jennifer Lopez , Harry Styles , Lady Gaga e altri ancora.