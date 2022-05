Britney Spears si mostra completamente nuda su Instagram, ecco le foto

Pubblicato il 10 Maggio, 2022

Britney Spears ricade nel tranello dei social network e si mostra su Instagram con foto in cui è nuda durante un viaggio in Messico.

Foto precedenti alla gravidanza

La popstar 40enne è incinta del suo terzo figlio dall’attuale compagno e futuro marito Sam Asghari, 28 anni, e le foto risalgono al periodo precedente alla gravidanza. Quest’ultima è arrivata dopo la revoca della tutela legale da parte del padre, che le impediva di avere un terzo figlio.

I dettagli sugli scatti social

Negli scatti pubblicati su Instagram, tre in tutto, ma con un grande numero di effetti, Britney appare completamente nuda e si copre il seno con le mani, mentre le parti intime vengono coperte con delle emoji a forma di cuoricino. Su Instagram la popstar ha scritto: “Foto dell’ultima volta che ero in Messico, prima che ci fosse un bambino dentro di me. Perché diavolo sembro dieci anni più giovane quando sono in vacanza? Non sottovalutate la potenza di fare questi scatti da sola e con un’asta da selfie. Vi amo così tanto”. Intanto i preparativi per le nozze con Sam Asghari vanno avanti nell’attesa che l’altro lieto evento, quello relativo alla nascita del terzo figlio, abbia luogo.

Le preoccupazioni dei fans

Intanto i fans sono molto preoccupati per lei e sui social hanno scritto frasi come “Non sta bene, si vede dallo sguardo”, “Sembra che stia chiedendo aiuto” e “Perché lo fai, non ne hai bisogno”. La preoccupazione è relativa alle sue condizioni psicologiche dopo la recente vicenda con il padre, che per anni è stato suo tutore.